Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές έχασαν 465 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε δύο ημέρες, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε τράπεζες από τη Νέα Υόρκη έως την Ιαπωνία μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Οι απώλειες διευρύνθηκαν την Τρίτη (14/3), με τον MSCI Asia Pacific Financials Index να υποχωρεί έως και 2,7% στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 29 Νοεμβρίου. Η Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. υποχώρησε έως και 8,3% στην Ιαπωνία, ενώ η Hana Financial Group Inc. της Νότιας Κορέας υποχώρησε 4,7 % και η αυστραλιανή ANZ Group Holdings Ltd. έχασε 2,8%.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δουν αντίκτυπο από τις επενδύσεις τους σε ομόλογα και άλλα μέσα λόγω της ανησυχίας που προκαλείται από την κατάρρευση της SVB. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν τη Δευτέρα, εν μέσω προσδοκιών ότι η Federal Reserve θα σταματήσει την αύξηση των επιτοκίων λόγω της αναταραχής στο τραπεζικό σύστημα.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βαδίζουν σε τεντωμένο σκοινί», δήλωσε ο Τζον Γουντς, επικεφαλής επενδύσεων της Credit Suisse Group AG για την Ασία-Ειρηνικό, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. «Πρέπει πραγματικά να γνωρίζουμε επακριβώς τι αντίκτυπο είναι πιθανό να έχει αυτό στην ευρύτερη αγορά. Η άποψή μου είναι ότι η Fed πιθανότατα θα σταματήσει (προς το παρόν την αύξηση των επιτοκίων) επειδή πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον κίνδυνο ρευστότητας».

Η συνολική αγοραία αξία των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον MSCI World Financials Index και στον MSCI EM Financials Index έχει πέσει περίπου 465 δισεκατομμύρια δολάρια από την Παρασκευή. Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ επλήγησαν περισσότερο τη Δευτέρα, καθώς ο δείκτης KBW Regional Banking βυθίστηκε κατά 7,7%, στη μεγαλύτερη βουτιά του από τον Ιούνιο του 2020.

Οι μετοχές της First Republic Bank σημείωσαν βουτιά σχεδόν 73% σε τρεις συνεδριάσεις και ηγήθηκαν των απωλειών στον δείκτη MSCI World Financials τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Moody's έθεσε όλες τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της τράπεζας υπό αναθεώρηση για υποβάθμιση.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών υποχώρησαν επίσης τη Δευτέρα. Η μετοχή της Credit Suisse Group AG διολίσθησε έως και 15% σε νέο ιστορικό χαμηλό και το κόστος ασφάλισης των ομολόγων της έναντι χρεοκοπίας ανέβηκε σε υψηλό όλων των εποχών εν μέσω ανησυχιών για ευρύτερη μετάδοση στον τραπεζικό κλάδο από την κατάρρευση της SVB.

Οι μεγάλες τράπεζες της Βόρειας Ασίας έχουν ως επί το πλείστον «ελάχιστο κίνδυνο από την ξαφνική εξάντληση των καταθέσεων που τσάκισαν τη Silicon Valley Bank» δεδομένων των σταθερών καταθέσεων, των συνδυασμών περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητάς τους, έγραψε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Φράνσις Τσαν. «Οι μικρότερες τράπεζες ενδέχεται να διατρέχουν κινδύνους ρευστότητας και πιστωτικούς κινδύνους που θα μπορούσαν εύκολα να παραβλεφθούν».