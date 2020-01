Στο ξεκίνημα του διαγγέλματός του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και υποστήριξε πως δεν υπήρξαν καθόλου απώλειες. "Όλοι οι στρατιώτες μας είναι ασφαλείς και σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στις βάσεις μας", τόνισε.

Ο Τραμπ εκτίμησε επίσης πως οι επιθέσεις του Ιράν δεν θα έχουν συνέχεια. "Η Τεχεράνη φαίνεται να υποχωρεί", σημείωσε στο διάγγελμά του και υποσχέθηκε πως όσο είναι ο ίδιος Πρόεδρος "το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά".

Όσο για τις επόμενες κινήσεις του είπε πως θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ "να εμπλακεί περισσότερο στη Μέση Ανατολή", ενώ αποκάλυψε πως θα ζητήσει από την ΕΕ "να αποχωρήσει κι αυτή από τη Συμφωνία για τα πυρηνικά".

"Δεν χρειαζόμαστε το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής", υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε και νέο γύρο κυρώσεων προς το Ιράν, τις οποίες πάντως δεν απαρίθμησε.

BREAKING: In address to the nation, President Trump says no Americans were harmed in Iran's missile attack, and Iran now appears to be standing down. https://t.co/sP6WH7pm7R pic.twitter.com/CxlNSkgnJV