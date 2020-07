Τουρκικές γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου από 18 Ιουλίου

Γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου ανακοίνωσε η Τουρκία με Navtex που εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική Navtex αναφέρει πως το Γιαβούζ θα προχωρήσει γεωτρήσεις από τις 18 Ιουλίου έως και τις 18 Αυγούστου και «συμβουλεύει» όλα τα πλοία να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX αναφέρει τα εξής:

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.