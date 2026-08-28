Κίνα: «Καρατόμηση» δύο κορυφαίων στρατηγών του Σι – Σε εξέλιξη έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις

Η Κίνα απομάκρυνε την Παρασκευή από τις θέσεις τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή (CMC) δύο ανώτατους αξιωματικούς, τον Ζανγκ Γιουσιά και τον Λιου Τζενλί, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters.

Ο Ζανγκ Γιουσιά, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, είναι επίσης μέλος του ισχυρού Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Ο Λιου Τζενλί ήταν μέλος της CMC και επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

Οι έρευνες σε βάρος των δύο ανώτατων αξιωματικών είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και αφορούν υποψίες για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, μία στο πλαίσιο του Κομμουνιστικού Κόμματος και μία στο πλαίσιο του κράτους. Η ανακοίνωση της Παρασκευής αφορά αποκλειστικά τις θέσεις των Ζανγκ και Λιου στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Μέχρι στιγμής, οι δύο αξιωματικοί δεν έχουν απομακρυνθεί επισήμως ή δημοσίως από τις αντίστοιχες θέσεις τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.