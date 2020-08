Χονγκ Κονγκ: Συνελήφθη ο μεγιστάνας των media, Τζίμι Λάι

Ο μεγιστάνας, 71 ετών, συνελήφθη στο σπίτι του περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Σάιμον, εκ των πιο στενών συνεργατών του, ενώ σημείωσε πως και άλλα κορυφαία στελέχη του ομίλου των μέσων ενημέρωσης του Λάι συνελήφθησαν επίσης.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έκανε λόγο για επτά συλλήψεις προσώπων που βαρύνουν υποψίες περί αθέμιτης σύμπραξης με ξένες δυνάμεις — ένα από τα αδικήματα που μπήκαν στο στόχαστρο με τον νέο νόμο για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος επιβλήθηκε στα τέλη του Ιουνίου από το Πεκίνο — και απάτη.

BREAKING: Hong Kong police arrest media tycoon Jimmy Lai under national security law for allegedly colluding with foreign forces, local media report https://t.co/pAYiUikZG3