Η UBS αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά της Credit Suisse μέχρι τις 12 Ιουνίου, η οποία θα δημιουργήσει μια γιγάντια ελβετική τράπεζα με ισολογισμό 1,6 τρισ. δολαρίων στη συνέχεια της κρατικής διάσωσης της CS νωρίτερα φέτος.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τη δήλωση εγγραφής, η οποία καλύπτει τις μετοχές που θα παραδοθούν, καθώς πρέπει να κηρυχθεί σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και από άλλους όρους κλεισίματος, ανέφερε η UBS σε σημερινή (5/6) της δήλωση.

«Η UBS αναμένει να ολοκληρώσει την εξαγορά της Credit Suisse στις 12 Ιουνίου 2023. Τότε, η Credit Suisse Group AG θα συγχωνευθεί με την UBS Group AG», επισημαίνεται στην ίδια δήλωση που επικαλείται το Reuters.

Η νο. 1 ελβετική τράπεζα συμφώνησε στις 19 Μαρτίου να πληρώσει 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,37 δισ. δολάρια) και να καλύψει έως και 5 δισ. φράγκα σε ζημίες για τον μέχρι πρότινος άμεσο εγχώριο αντίπαλό της, αναγκάζοντας τις ελβετικές αρχές να δράσουν για να αποτρέψουν μια ευρύτερη τραπεζική κρίση.

Η UBS είχε θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο τραπεζικό deal από την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέχρι τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα είπε ότι παρέμεινε σε συνεννόηση με τις ελβετικές αρχές σχετικά με την προστασία των ζημιών και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, υποδεικνύοντας ότι αυτές χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξαλειφθούν.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι μετοχές της Credit Suisse και οι American Depositary Shares (ADS) θα διαγραφούν από το SIX Swiss Exchange (SIX) και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), πρόσθεσε η UBS. Το SIX ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση οι μετοχές της Credit Suisse θα διαγραφούν το νωρίτερο στις 13 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών, οι μέτοχοι της Credit Suisse θα λάβουν μία μετοχή της UBS για κάθε 22,48 μετοχές που κατέχουν. Το deal θα δημιουργήσει έναν όμιλο που θα επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. δολαρίων, δίνοντας στην UBS ηγετική θέση σε βασικές αγορές που διαφορετικά θα χρειαζόταν χρόνια για να αυξηθεί σε μέγεθος και να το φτάσει.

Ο νέος τραπεζικός κολοσσός θα απασχολεί 120.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, αν και έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα βάλει «κόφτη» στις θέσεις εργασίας για να επωφεληθεί από τις συνέργειες και να μειώσει το κόστος. Η UBS έσπευσε να κλείσει τη συναλλαγή σε χρόνο ρεκόρ, ελπίζοντας να παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους πελάτες και τους υπαλλήλους της Credit Suisse και να αποτρέψει τις αποχωρήσεις. Η συμφωνία υποστηρίχθηκε από 200 δισ. φράγκα σε ρευστότητα από την ελβετική κεντρική τράπεζα, καθώς και από τη δέσμευση της κυβέρνησης να «σβήσει» έως και 9 δισ. φράγκα σε ζημίες πέραν αυτών που «βαρύνουν» την UBS.

