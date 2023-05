O Όμιλος EPSILON NET αναδείχθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work, κατακτώντας μάλιστα φέτος την 2η θέση της κατάταξης στις μεγάλες εταιρίες (250+ άτομα προσωπικό).

Η νέα διάκριση αποτελεί επιστέγασμα μιας σπουδαίας αναπτυξιακής πορείας για τον Όμιλο, κατά την οποία εδραίωσε την παρουσία του, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Business Software στην Ελλάδα με πάνω από 1.200 καταρτισμένα στελέχη. Η διοίκηση του Ομίλου, πιστή στην ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, παράλληλα με την προώθηση του κοινού εταιρικού οράματος, είναι συνεχώς δίπλα στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και τις οικογένειες τους, ώστε να διασφαλίσει μέσα από την καθημερινή επικοινωνία & την προσωπική επαφή την επίτευξη και των προσωπικών στόχων του κάθε μέλους της μεγάλης οικογένειας της EPSILON NET.

H συγκεκριμένη επιβράβευση είναι η 13η διάκριση του Ομίλου στα Best Workplaces, ο οποίος αριθμεί:

εννέα (9) εθνικές διακρίσεις,

(9) εθνικές διακρίσεις, τρείς (3) διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και

(3) διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την πρόσφατη διάκριση ως Best Workplaces™ for Women σε ισάριθμες συμμετοχές της στην έρευνα από το 2015, αποδεικνύοντας διαχρονικά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της που βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης του Ομίλου .

Με motto “Our People have the Super Power” ο Όμιλος δείχνει την προσήλωσή του στις εργασιακές αξίες που αντανακλάται στο χαμόγελο, τη θέληση και την υπερηφάνεια των εργαζομένων, δημιουργώντας μια ενωμένη ομάδα με κοινά όνειρα. Έχει υιοθετήσει αρχές ίσης μεταχείρισης, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού, ανοιχτού και συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας, όπου το κάθε μέλος της ομάδας, ανεξαρτήτως φύλου, αισθάνεται σεβαστός και αναγνωρισμένος για τις ικανότητές του. Επισφράγιση αυτών αποτελεί η πρόσφατη πιστοποίησή του ως Best Workplace for Women Hellas 2023, από τον κορυφαίο θεσμό αναγνώρισης της υπεροχής στην εργασία για τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, ο Όμιλος ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, το πάθος και την αφοσίωση. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα αποδοχών και επιδομάτων, προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης δεξιοτήτων και εφαρμόζει κορυφαίες πρακτικές διαχείρισης προσωπικού με μια σειρά από πρωτοποριακές παροχές, όπως το πρόγραμμα Employee Stock Option Plan, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, την τράπεζα αίματος και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Η Νάσια Σκούντζου, Group HR Director του Ομίλου EPSILON NET δήλωσε:

“Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να αναδεικνύουμε για 9η συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη δουλειά που κάνουμε στην δημιουργία ενός κορυφαίου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Με τις 13 διακρίσεις μας, από τις οποίες 9 εθνικές και 3 ευρωπαϊκές, καθώς και την πρόσφατη διάκριση ως Best Workplaces™ for Women, επιβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειες μας δεν είναι μόνο παροδικές, αλλά συνεχίζουν να αντέχουν στο χρόνο, δυναμώνουν και μας οδηγούν μπροστά. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε δυναμικά την πορεία μας, αφοσιωμένοι πάντα στους ανθρώπους μας που με τη δύναμη, το πάθος, τη γνώση, το ταλέντο και τη θέλησή τους, μας κάνουν τον μεγαλύτερο Όμιλο Business Software στην Ελλάδα!”

