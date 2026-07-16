ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Επιχειρήσεις
08:41 - 16 Ιουλ 2026

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις νέες εξελίξεις στις γεωοικονομικές ισορροπίες, που αυξάνουν το κόστος για ναυτιλία, εμπόριο και επιχειρήσεις. Ο αποκλεισμός, ή οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, σημαντικό μέρος των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και χιλιάδες εμπορικά πλοία, που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου σηματοδοτούν μια νέα φάση στις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές ισορροπίες. Η μετάβαση από την αρχική πρόταση επιβολής ειδικού τέλους στη διέλευση φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ, σε ένα μοντέλο διμερών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, σε συνδυασμό με τον νέο αποκλεισμό που εφαρμόζεται στην περιοχή, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για το παγκόσμιο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου αυξάνονται, οι ναύλοι εμφανίζουν ανοδικές πιέσεις, ενώ πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πληρωμάτων και των φορτίων τους. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρεται σταδιακά στο κόστος των εισαγωγών, στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των καταναλωτικών προϊόντων, επιτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκοσμίως στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απρόσκοπτη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς επηρεάζει, όχι μόνο τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, τη λειτουργία της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών logistics.

Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές. Η παρακολούθηση των ενεργειακών εξελίξεων, η διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των logistics και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους αποτελούν, πλέον, βασικές προτεραιότητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, ναυτιλιακής κοινότητας και επιχειρηματικών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από ενδεχόμενη παρατεταμένη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

evep 647a3

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να ενημερώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική κοινότητα και να παρεμβαίνει θεσμικά με τεκμηριωμένες προτάσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η ασφάλεια της ελληνικής ναυτιλίας και η ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν ότι, η οικονομία και το εμπόριο επηρεάζονται, πλέον, περισσότερο από τις γεωοικονομικές αποφάσεις, παρά από τις παραδοσιακές στρατιωτικές ισορροπίες. Η μετάβαση από τα “διόδια” στα εμπορικά deals μπορεί να αλλάζει τη μορφή της οικονομικής πίεσης, δεν μειώνει όμως τον βαθμό αβεβαιότητας, όταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Για την ελληνική ναυτιλία, που μεταφέρει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων, κάθε αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου συνεπάγεται υψηλότερα ασφάλιστρα, μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας. Για την αγορά σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και νέες πιέσεις στις τιμές. Η ΕΕ οφείλει να κινηθεί με ενιαία στρατηγική, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας και προστατεύοντας τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Η Ελλάδα, ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη και βασική πύλη εμπορίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η μεγαλύτερη απειλή της οικονομίας είναι η αύξηση του κόστους της αβεβαιότητας. Απαιτείται, λοιπόν, ψυχραιμία και ευρωπαϊκός συντονισμός.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο
Ειδήσεις

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία
Εργασιακά

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 09:22

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Ειδήσεις
16/07/2026 - 08:59

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 08:41

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
16/07/2026 - 08:32

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

Οικονομία
16/07/2026 - 08:20

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 08:03

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16/07/2026 - 07:59

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Περιβάλλον
16/07/2026 - 07:51

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Πολιτική
15/07/2026 - 21:10

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:51

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:35

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

Οικονομία
15/07/2026 - 20:18

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Στην πρώτη θέση η Ελλάδα όσον αφορά το φορολογικό βάρος στη μισθωτή εργασία

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:59

Ανάλυση WSJ: ΗΠΑ και Ιράν... παίζουν με το ρολόι - Λιγοστεύουν οι επιλογές Τραμπ για απεμπλοκή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ