Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση του Ever Given, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η Αίγυπτος και η πλοιοκτήτρια εταιρεία Shoei Kisen βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μία συμφωνία για την αποζημίωση και την απελευθέρωση του γιγαντιαίου containership.

Το χωρητικότητας 20.388 TEU πλοίο έχει τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές της Αιγύπτου το τελευταίο δίμηνο, καθώς οι αρχές του καναλιού του Σουέζ και η Shoei Kisen αξιώνουν υπέρογκες αποζημιώσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Ever Given είχε μπλοκάρει τη Διώρυγα του Σουέζ προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο επικεφαλής ερευνητής των αρχών του καναλιού έθεσε για άλλη μια φορά προ των ευθυνών του τον καπετάνιο του Ever Given. Σύμφωνα με τον Saeed Shisha, επικεφαλής ανακριτή των αρχών του καναλιού του Σουέζ, το πλοίο έστριψε αρχικά αριστερά και μετά δεξιά, πριν σταματήσει στις όχθες του καναλιού και μπλοκάρει την κυκλοφορία.

«Ο καπετάνιος έδωσε 8 εντολές μέσα σε 12 λεπτά σε μια προσπάθεια να επαναφέρει το πλοίο στη σωστή πορεία», μετέφερε ο Shisha. Οι αρχές του καναλιού επέμειναν επίσης ότι το πλοίο ταξίδευε πολύ γρήγορα.

Από την πλευρά της, η Shoei Kisen είπε ότι οι αρχές του καναλιού ευθύνονται για το ατύχημα που συγκλόνισε την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα για έξι ημέρες τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας ότι οι διαχειριστές του καναλιού θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει ρυμουλκά για να βοηθήσουν το πλοίο κατά τη διέλευση του.

Το UK P&I Club, που έχει ασφαλίσει το Ever Given, δήλωσε ότι ο ασφαλιστής και οι ιδιοκτήτες του πλοίου έχουν δεσμευτεί για μια δίκαιη και φιλική επίλυση του θέματος.

Οι αρχές του Σουέζ ζητούσαν αρχικά αποζημίωση 916 εκατ. δολαρίων για τις ζημιές που συνδέονται με το εξαήμερο κλείσιμο του καναλιού. Ωστόσο, «έριξαν» τις απαιτήσεις τους στα 550 εκατ. δολάρια μετά από εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπολόγισαν σωστά την αξία των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο πλοίο. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το μήκους 400 μέτρων Ever Given αποκολλήθηκε στις 29 Μαρτίου και έπλευσε προς την Μεγάλη Πικρή Λίμνη στα μισά του καναλιού, όπου βρίσκεται έκτοτε εγκλωβισμένο. Το Ever Given έχει βάρος 200.000 τόνους και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ενώ μπορεί να μεταφέρει 20.000 εμπορευματοκιβώτια.