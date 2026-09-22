Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ως «στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο» για την Ελλάδα και την Κύπρο χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κάιρο.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε μαζί με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Όπως ανέφερε, πριν από την τριμερή συνάντηση έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση «ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακοκυπριακών σχέσεων», επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής στο Ελ Αλαμέιν.

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«Οι σχέσεις με την Αίγυπτο δεν στρέφονται κατά κανενός»

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει το Κάιρο ως στρατηγικό εταίρο ανεξάρτητα από τις σχέσεις που διατηρεί με άλλα κράτη.

«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται στην αμοιβαία ειλικρίνεια και στον διαρκή σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέπεμψε, για το περιεχόμενο της τριμερούς, στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο», σημειώνοντας ότι αποτυπώνει το σύνολο των συμφωνηθέντων.

Η συμφωνία για την ΑΟΖ

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στο πλέγμα συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Όπως υπενθύμισε, είχε την τιμή να υπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία κατά την προηγούμενη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι.

«Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της τριμερούς.

Η συνάντηση με τον αλ Σίσι

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, παρουσίασε την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τις σκέψεις για περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη, τέλος, τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε κατά την άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».