Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ

Παράλληλα με την ανάπτυξη των μεταφορικών συνδέσεων, η Αίγυπτος αναζητεί επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες για την Οικονομική Ζώνη του Σουέζ. Σε συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι πρότεινε να εξεταστεί η δημιουργία αυστριακής ζώνης logistics, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση εξαγωγών προς αραβικές και αφρικανικές αγορές. Η διοίκηση της Οικονομικής Ζώνης συζήτησε επίσης πιθανές βιομηχανικές επενδύσεις με αντιπροσωπεία της κινεζικής επαρχίας Qinghai. Οι επαφές αυτές βρίσκονται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο· δεν σημαίνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί έργα ή έχουν εξασφαλιστεί νέα φορτία.
Στο Ανατολικό Πορτ Σάιντ, πάντως, η δραστηριότητα παρουσιάζει ήδη σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Ζώνης, η μεταφόρτωση έφθασε περίπου τα 5,5 εκατ. TEU κατά το τελευταίο αιγυπτιακό οικονομικό έτος, από 3,86 εκατ. TEU το προηγούμενο. Η συνολική διακίνηση του λιμένα ανήλθε σε περίπου 5,9 εκατ. TEU. Η διάκριση έχει σημασία: τα 5,5 εκατ. TEU αφορούν τη μεταφόρτωση στο συγκεκριμένο λιμάνι και δεν συγκρίνονται ευθέως με τη συνολική διακίνηση του Πειραιά.
Η ενίσχυση των υποδομών, ωστόσο, δεν αρκεί για να επιστρέψουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στη διαδρομή μέσω Σουέζ. Στελέχη της αιγυπτιακής αγοράς που μίλησαν στην Al Borsa εκτιμούν ότι η επάνοδος τακτικών υπηρεσιών θα είναι σταδιακή και θα εξαρτηθεί από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τους όρους ασφάλισης στην Ερυθρά Θάλασσα. Την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας αναγνώρισε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ζητώντας περισσότερα πλοία και εναέρια μέσα για την επιχείρηση «Ασπίδες».