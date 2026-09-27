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Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ
Ναυτιλία
19:25 - 27 Σεπ 2026

Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Οκτώ νέους διαδρόμους μεταφορών που θα συνδέουν τα λιμάνια της με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, ξηρά λιμάνια και παραγωγικές περιοχές προωθεί η Αίγυπτος. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο άξονας Σόχνα–Αλεξάνδρεια, που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Με το σχέδιο αυτό, το Κάιρο επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από τις εμπορικές ροές της Διώρυγας: αποθήκευση, διανομή, μεταποίηση και εξαγωγές. Ενιαίο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των οκτώ διαδρόμων δεν έχει ανακοινωθεί.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των μεταφορικών συνδέσεων, η Αίγυπτος αναζητεί επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες για την Οικονομική Ζώνη του Σουέζ. Σε συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι πρότεινε να εξεταστεί η δημιουργία αυστριακής ζώνης logistics, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση εξαγωγών προς αραβικές και αφρικανικές αγορές. Η διοίκηση της Οικονομικής Ζώνης συζήτησε επίσης πιθανές βιομηχανικές επενδύσεις με αντιπροσωπεία της κινεζικής επαρχίας Qinghai. Οι επαφές αυτές βρίσκονται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο· δεν σημαίνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί έργα ή έχουν εξασφαλιστεί νέα φορτία.

Στο Ανατολικό Πορτ Σάιντ, πάντως, η δραστηριότητα παρουσιάζει ήδη σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Ζώνης, η μεταφόρτωση έφθασε περίπου τα 5,5 εκατ. TEU κατά το τελευταίο αιγυπτιακό οικονομικό έτος, από 3,86 εκατ. TEU το προηγούμενο. Η συνολική διακίνηση του λιμένα ανήλθε σε περίπου 5,9 εκατ. TEU. Η διάκριση έχει σημασία: τα 5,5 εκατ. TEU αφορούν τη μεταφόρτωση στο συγκεκριμένο λιμάνι και δεν συγκρίνονται ευθέως με τη συνολική διακίνηση του Πειραιά.

Η ενίσχυση των υποδομών, ωστόσο, δεν αρκεί για να επιστρέψουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στη διαδρομή μέσω Σουέζ. Στελέχη της αιγυπτιακής αγοράς που μίλησαν στην Al Borsa εκτιμούν ότι η επάνοδος τακτικών υπηρεσιών θα είναι σταδιακή και θα εξαρτηθεί από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τους όρους ασφάλισης στην Ερυθρά Θάλασσα. Την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας αναγνώρισε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ζητώντας περισσότερα πλοία και εναέρια μέσα για την επιχείρηση «Ασπίδες».

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