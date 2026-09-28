Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου

Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, είχε αρχίσει να ανησυχεί, καθώς στις αρχές Οκτωβρίου του 2023 δύο αιγυπτιακές προειδοποιήσεις σχετικά με ενδείξεις επικείμενης επίθεσης από τη Γάζα είχαν αγνοηθεί από το Ισραήλ. Ο Καμέλ τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του μεταφέρει μια τρίτη προειδοποίηση, σύμφωνα με αξιωματούχους αραβικής κυβέρνησης.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, η Χαμάς εξαπέλυσε μια φονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περίπου 250 άνθρωποι οδηγήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα, πυροδοτώντας έναν καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα που έχει αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η τηλεφωνική επικοινωνία του Καμέλ με τον Νετανιάχου, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, αποτελεί μία από τις πολλαπλές προειδοποιήσεις που έλαβαν ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πριν από την επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους της αραβικής κυβέρνησης και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση. Οι καταγγελίες αυτές έχουν προκαλέσει νέο ενδιαφέρον, ενόψει των κρίσιμων εθνικών εκλογών του επόμενου μήνα, για τις ενέργειες του επί χρόνια ηγέτη του Ισραήλ πριν από τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου είχε επίσης ενημερωθεί για ενδείξεις επίθεσης της Χαμάς σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, τον Σεπτέμβριο του 2023, όμως ο Ισραηλινός ηγέτης δεν φάνηκε να πείθεται, σύμφωνα με τους Άραβες αξιωματούχους και τα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Οι προειδοποιήσεις δεν ήταν συγκεκριμένες ως προς τον χρόνο ή την κλίμακα της πιθανής επίθεσης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι και τα άλλα πρόσωπα.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε ερωτήσεις της Wall Street Journal σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καμέλ. Το γραφείο του πρωθυπουργού έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ του Ισραηλινού ηγέτη και του Καμέλ κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επίσης αρνηθεί στο παρελθόν ότι έλαβε προσωπική προειδοποίηση πριν από την επίθεση από τον ηγέτη των ΗΑΕ. Η πληροφορία αυτή είχε δημοσιευτεί αρχικά στο βιβλίο 843 Days of Abandonment and Resilience των Ισραηλινών δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ. Η προηγούμενη αιγυπτιακή προειδοποίηση είχε δημοσιευτεί αρχικά στην ισραηλινή εφημερίδα Yediot Ahronot και πιο πρόσφατα στο περιοδικό Atlantic.

Το ερώτημα κατά πόσον ο Νετανιάχου έχασε ευκαιρίες να αποτρέψει τη σφαγή αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο Ισραήλ από τις πρώτες ημέρες μετά την εισβολή εκατοντάδων μαχητών από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση της ευθύνης της κυβέρνησής του για τις αποτυχίες που οδήγησαν στις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιτροπή δεν θα πρέπει να εποπτεύεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο, όπως λέει, είναι προκατειλημμένο εναντίον του. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλη πλειοψηφία του ισραηλινού κοινού υποστηρίζει μια ανεξάρτητη έρευνα.

Καθώς όμως οι ισραηλινές εκλογές πλησιάζουν, στις 27 Οκτωβρίου, η λογοδοσία του Νετανιάχου για τις αποτυχίες γύρω από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχει επανέλθει ως βασικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας. Δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου από το Israel Democracy Institute έδειξε ότι το 68% των Εβραίων Ισραηλινών δηλώνει πως η 7η Οκτωβρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην απόφασή του για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει.

«Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου σίγουρα επισκιάζουν αυτές τις εκλογές», δήλωσε η Ταμάρ Χέρμαν, δημοσκόπος και ανώτερη ερευνήτρια του ινστιτούτου, η οποία ηγήθηκε της δημοσκόπησης.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην ανώτατος διοικητής του ισραηλινού στρατού και υποψήφιος της αντιπολίτευσης που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου έχει αποφύγει να λογοδοτήσει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τον έχει επίσης κατηγορήσει για πιθανή προδοσία, επειδή υποστήριξε τις πληρωμές από το Κατάρ προς τη Γάζα, οι οποίες, σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, ωφέλησαν τη Χαμάς πριν από την εισβολή.

«Η συσσώρευση των γεγονότων που αποκαλύφθηκαν τους τελευταίους μήνες… σχετικά με τις προειδοποιήσεις από τους επικεφαλής του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας και διάφορους αξιωματούχους ξένων χωρών δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο Νετανιάχου οδήγησε το κράτος του Ισραήλ, με τύφλωση, αλαζονεία και ανευθυνότητα, στη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του», δήλωσε ο Άιζενκοτ το Σάββατο.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός συνολικά επί 19 χρόνια σε πολλές διαφορετικές θητείες, έχει επιρρίψει την ευθύνη στους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, απέτυχαν να τον προειδοποιήσουν για μια επικείμενη επίθεση. Υποστηρίζει ότι, αν τον είχαν ξυπνήσει νωρίτερα το πρωί της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς, θα είχε αντιμετωπίσει την κατάσταση διαφορετικά.

Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του έχουν υποστηρίξει ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας απέκρυψαν από αυτόν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Η άποψη αυτή έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ της εκλογικής του βάσης, σύμφωνα με τη Χέρμαν, την Ισραηλινή δημοσκόπο. Οι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου είναι απίθανο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνέσετ, όπως ονομάζεται το ισραηλινό κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η αντιπολίτευση θα κερδίσει αρκετές έδρες ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Το έντονα διχασμένο εκλογικό σώμα του Ισραήλ και το πολυκομματικό σύστημα σημαίνουν συνήθως ότι η κυβέρνηση σχηματίζεται μέσω συνασπισμού.

Αναλυτές λένε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να ποντάρει σε ένα πολιτικό αδιέξοδο και στην ανάγκη διεξαγωγής νέων εκλογών, γεγονός που θα του επέτρεπε να παραμείνει πρωθυπουργός ως επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Η πρώτη προειδοποίηση των Αιγύπτιων προς το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2023, ήταν αόριστη, σύμφωνα με αξιωματούχους της αραβικής κυβέρνησης. Προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι η κατάσταση στη Γάζα ήταν ασταθής και παρότρυναν το Ισραήλ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

Τον Σεπτέμβριο, ο Καμέλ ταξίδεψε στο Ισραήλ για να μεταφέρει μια πιο σοβαρή προειδοποίηση, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους. Η κατάσταση στη Γάζα ήταν απελπιστική και θα μπορούσε να «εκραγεί στα πρόσωπα όλων», είπε ο Καμέλ στους Ισραηλινούς.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απάντησαν στον Καμέλ ότι είχαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Καμέλ με το γραφείο του Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της αραβικής κυβέρνησης. Οι Αιγύπτιοι συνέχισαν να προειδοποιούν το Ισραήλ έως και 48 ώρες πριν από την επίθεση, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Παράλληλα με την Αίγυπτο, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για τη Χαμάς, συζητώντας μεταξύ τους τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών τους και μοιράζοντάς τες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της αραβικής κυβέρνησης.

Ο τόνος και οι απειλές του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, είχαν αλλάξει, ενώ οι αραβικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν συχνές συναντήσεις μεταξύ της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Γάζα, ανέφεραν.

Ο Αμερικανός βουλευτής Μάικλ ΜακΚολ (Ρεπουμπλικανός, Τέξας), πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε το 2023 ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς για μια επικείμενη επιχείρηση.

«Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς τρεις ημέρες νωρίτερα ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός», είπε στους δημοσιογράφους.

Η αποτυχία να αποτραπεί η επίθεση δεν αφορά μόνο τον Νετανιάχου, υποστηρίζουν Ισραηλινοί αναλυτές σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, δεν διέθετε πηγές ανθρώπινων πληροφοριών στη Γάζα που θα μπορούσαν να είχαν αποκαλύψει τα σχέδια της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός αγνόησε προειδοποιήσεις γυναικών παρατηρητριών στα σύνορα με τη Γάζα, οι οποίες ανέφεραν αυξημένη εκπαίδευση της Χαμάς. Παράλληλα, ένα σχέδιο που περιέγραφε το σχέδιο εισβολής της Χαμάς είχε περιέλθει στην κατοχή του ισραηλινού στρατού, αλλά απορρίφθηκε ως μη ρεαλιστικό.

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι προειδοποιήσεις ενδέχεται τελικά να μην είχαν αλλάξει την έκβαση, επειδή η πεποίθηση ότι η Χαμάς δεν θα πραγματοποιούσε ποτέ μια τέτοια επίθεση ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μεταξύ των Ισραηλινών κυβερνητικών αξιωματούχων.