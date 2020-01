Εντός ολίγων ωρών αναμένεται η Διάσκεψη στο Βερολίνο για τη Λιβύη, όπου δεν θα συμμετάσχει η Ελλάδα, με τη Γερμανία να ξεκαθαρίζει ότι δε θα βρίσκεται στην ατζέντα το μνημόνιο Άγκυρας - Τρίπολης για τις θαλάσσιες ζώνες, γεγονός που οδηγεί την τουρκική πλευρά σε μπαράζ προκλητικών δηλώσεων.

Ειδικότερα, επίθεση κατά του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, και της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας πως η παρουσία του Λίβυου στρατάρχη, Χαλίφα Χάφταρ, στην Αθήνα και οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη στη Λιβύη.

«Προσκαλώντας τον Χάφταρ στην Ελλάδα και αναδεικνύοντας την ελληνική εθνική ατζέντα, οι Έλληνες σαμποτάρουν τις προσπάθειες για την ειρήνη στην Λιβύη. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Έλληνες φίλους μας ότι αυτές οι άκαρπες προσπάθειες είναι μάταιες», ανέφερε ο Τσαβούσογλου σε μήνυμα στο Twitter.

Inviting Haftar to Greece and highlighting Greek national agenda sabotage the efforts to bring peace to Libya. We would like to remind our Greek friends that these futile efforts are in vain. @NikosDendias https://t.co/uMwmfFX4Md pic.twitter.com/mcYaXoWcBk