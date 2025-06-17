Attica Bank: Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 17/06/2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στo Χαλάνδρι (οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 260-262) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 10/07/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Athens Capital, επί της οδού Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, (αίθουσα: Μόραλης & Γκίκας) είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. 7. Τροποποίηση άρθρων 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 13 (Σύνθεση και Θητεία), 42 (Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Τράπεζας.

8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

9. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Έγκριση συμψηφισμού ειδικών αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και από τη μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 1 του Ν. 5127/2024, με συσσωρευμένες ζημιές της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

12. Λοιπά Θέματα –Ανακοινώσεις.