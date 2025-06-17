Κυβερνητικές πηγές: Άνω των €180 εκατ. το τελευταίο πεντάμηνο για στεγαστική στήριξη και ενίσχυση νέων γονέων 

Περισσότερα από 180 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του έτους για τη στεγαστική στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία και την ενίσχυση νέων γονέων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Σε μία ένδειξη της σημασίας που αποδίδεται στην αντιμετώπιση των αλληλένδετων συνεπειών του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος, τα επιδόματα στέγασης και γέννησης αντιστοιχούν περίπου στο 16,5% του συνόλου προνοιακών καταβολών μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για το επίδομα στέγασης, που ανέρχεται σε 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως και αφορά νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους, δόθηκαν 117,5 εκατομμύρια.

Μολονότι το στεγαστικό επίδομα υποστηρίζει κατά μέσο όρο περισσότερα από 194,5 χιλιάδες νοικοκυριά ανά μήνα σε ολόκληρη την επικράτεια, πρόκειται για ένα εν πολλοίς άγνωστο μέρος των 43 δράσεων σχετικά με τη στέγαση, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς επισκιάζεται από σαφώς πιο προβεβλημένα προγράμματα όπως τα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Ακόμα 64,3 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του χρόνου για το επίδομα γέννησης, που πλέον κυμαίνεται μεταξύ 2.400 ευρώ για το πρώτο τέκνο και 3.500 ευρώ για το τέταρτο. Κάθε μήνα σχεδόν 9.800 δικαιούχοι έλαβαν το επίδομα, το οποίο χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Το επίδομα γέννησης είναι, μαζί με το αυξημένο επίδομα παιδιού, δύο από τις κυριότερες οικονομικές ενισχύσεις που δίνει η πολιτεία ώστε να ενθαρρύνει νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά.

Για το επίδομα παιδιού πιστώθηκαν φέτος έως τον Μάιο 194,4 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός για αυτά τα δύο επιδόματα, προτού καν φτάσουμε στο πρώτο μισό του 2025, ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια.