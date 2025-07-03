Κτήμα Λαζαρίδη: Στο 95,77% το ποσοστό της Ολυμπία Συμμετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 27.06.2025 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων κατά την 02.07.2025, απέκτησε 35.969 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,20% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,18 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 78.412,42 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 2.660.011 μετοχές της Εταιρίας.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Γεράσιμος Λαζαρίδης, Ιουλία Λαζαρίδου και Γεώργιος Λαζαρίδης που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα και ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 17.254.585 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95,77% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στην από 27.06.2025 ανακοίνωση της Εταιρίας, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.