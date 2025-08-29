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Κτήμα Λαζαρίδη: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
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11:54 - 29 Αυγ 2025

Κτήμα Λαζαρίδη: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, η η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.».

Στη Συνέλευση συμμετείχαν πέντε μέτοχοι εκπροσωπώντας το 96,75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 17.431.553 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2024 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2024.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2024.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 17.431.553 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ««BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.

5. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα (με συμβουλευτική ψήφο) με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2024 καθώς και τις αμοιβές και παροχές, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2024 καθώς και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25 Αυγούστου 2023 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2024. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 17.431.553, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 96,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025).

8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ’ αυτήν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

10. Δε συντρέχει περίπτωση.

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