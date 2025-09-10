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Κτήμα Λαζαρίδη: Αίτημα για squeeze out από την Ολυμπία Συμμετοχών
Ανακοινώσεις
11:29 - 10 Σεπ 2025

Κτήμα Λαζαρίδη: Αίτημα για squeeze out από την Ολυμπία Συμμετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, υποβλήθηκε αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών που παραμένουν σε χέρια μικρομετόχων.  

Το αίτημα υποβλήθηκε από την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», η οποία είχε προηγουμένως υποβάλει Δημόσια Πρόταση και πλέον ελέγχει ποσοστό άνω του 97% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας πλήρους εξαγοράς και ενδεχόμενης αποχώρησης της μετοχής από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν. 3461/2006, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 09/09/2025 υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο από 23.07.2025 Πληροφοριακό Δελτίο. Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.1 του ως άνω Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23/07/2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία αφενός της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών και αφετέρου των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α. διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης έως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 17.568.776 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,51% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την 04.09.2025 ο Προτείνων προέβη σε επιπλέον αποκτήσεις 2.576 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το αίτημά του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι κατά την 05/09/2025, συνολικά 446.120 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,48% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 2,18 Ευρώ σε μετρητά, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

1. Το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

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