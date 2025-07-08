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BNP Paribas: Στα €58 η τιμή-στόχος για τη μετοχή της Metlen με σύσταση αγοράς
Αναλύσεις
13:05 - 08 Ιουλ 2025

BNP Paribas: Στα €58 η τιμή-στόχος για τη μετοχή της Metlen με σύσταση αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Σε έναρξη κάλυψης της METLEN προχώρησε την Τρίτη (8/7) η BNP PARIBAS, με Τιμή-Στόχος τα €58 και σύσταση BUY.

O αναλυτής της BNP θεωρεί ότι η METLEN αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα εταιρείας η οποία μπορεί και αξιοποιεί στο έπακρο τόσο την καθετοποιημένη της δομή στα Μέταλλα και την Ενέργεια, όσο και τις στιβαρές συνέργειες μεταξύ των δύο αυτών τομέων, οι οποίες επιτρέπουν στην Εταιρεία να απολαμβάνει σταθερά χαμηλότερα κόστη παραγωγής από τον ανταγωνισμό.
Ταυτόχρονα, η BNP αναφέρει στο report της. ότι η METLEN, προσφέρει μοναδική επενδυτική ευκαιρία, καθώς όχι μόνο αποτιμάται χαμηλότερα από τους υπόλοιπους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, αλλά αναμένεται να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτούς τα επόμενα έτη.
Ως εκ τούτου ο αναλυτής της BNP αναμένει δυνατό upside το επόμενο διάστημα, το οποίο, πέραν από την απόδοση της Εταιρείας σε επίπεδο κερδοφορίας, εκτιμά ότι θα ενισχυθεί και από το γεγονός ότι η METLEN αναμένεται να εισαχθεί στην αγορά του Λονδίνου και συγκεκριμένα στον FTSE 100, τον επόμενο μήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο πιθανών εισροών που θα μπορούσε να έχει η Εταιρεία από μία τέτοια κίνηση.
Μετά τις Morgan Stanley (TP: €62), Berenberg (TP: €59), Optima (TP: €62.4), Piraeus (TP: €61.5), NBG (TP: €61), και Edison (TP: €60), o αναλυτής της BNP επιβεβαίωσε την πορεία της κερδοφορίας της METLEN όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρόσφατο CMD στο Λονδίνο.
Πιο συγκεκριμένα για το 2025, η BNP αναμένει κερδοφορία στα επίπεδα του €1.05δισ., ενώ για το 2026 προβλέπει μία αύξηση στο το επίπεδο των €1.2δισ., η οποία εκτιμά ότι θα ξεπεράσει το €1.5δισ. το 2027 και το €1.7δισ. το 2028.

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