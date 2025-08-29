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Metlen: Ενέκρινε την εισαγωγή 13,9 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ
Αναλύσεις
18:10 - 29 Αυγ 2025

Metlen: Ενέκρινε την εισαγωγή 13,9 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατόπιν της από 7 Αυγούστου 2025 ανακοίνωσης της Metlen PLC σχετικά με την έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του από 4 Αυγούστου 2025 έγγραφου αιτήματος της Εταιρείας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματός της, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3461/2006 (o «Νόμος»), να αποκτήσει (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») τις εναπομείνασες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη (κάθε μία «Μετοχή της Metlen A.E.»), που έχει εκδώσει η Metlen Energy & Metals A.E. («Metlen A.E.») και τις οποίες η Metlen PLC δεν απέκτησε μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υπέβαλε στις 25 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με το Νόμο (η «Δημόσια Πρόταση»), με αντάλλαγμα νεοεκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές εκπεφρασμένες σε ευρώ, ονομαστικής αξίας €11,00 εκάστη, που θα εκδοθούν από τη Metlen PLC, η Εταιρεία ανακοινώνει τα εξής:

(α) Την 29η Αυγούστου 2025, το Χ.Α ενέκρινε την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 13.998.756 εκπεφρασμένων σε ευρώ κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν από την Metlen PLC (οι «Νέες Μετοχές»), στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen PLC κατά €153.986.316,00, συνεπεία της απόκτησης 13.998.756 μετοχών της Metlen Α.Ε. (οι «Σχετικές Μετοχές της Metlen Α.Ε.»), ως αντάλλαγμα για τις Νέες Μετοχές. Οι Σχετικές Μετοχές της Metlen Α.Ε. αποκτήθηκαν από την Metlen PLC κατ’ εφαρμογή του Δικαιώματος Εξαγοράς , με σχέση ανταλλαγής μία Νέα Μετοχή για κάθε μία μετοχή της Metlen Α.Ε.

(β) Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην κατηγορία «equity shares» (commercial companies) της Επίσημης Λίστας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) θα τεθεί σε ισχύ στις 8:00 π.μ., ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, την 1 η Σεπτεμβρίου 2025.

(γ) Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο LSE και στο X.A θα ξεκινήσειτην 1η Σεπτεμβρίου 2025 στις 8:00 π.μ., ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, και στις 10:15 π.μ., ώρα Ελλάδος, αντίστοιχα.

(δ) Η παράδοση των Νέων Μετοχών στους μετόχους της Metlen A.E., μέσω, κατά περίπτωση, του συστήματος CREST, του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα λάβει χώρα στις 29 Αυγούστου 2025.

(ε) Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Metlen PLC σε κοινές ονομαστικές μετοχές ανέρχεται σε €1.573.252.780,00 και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές ονομαστικές.

Η Metlen PLC θα ενημερώσει άμεσα τους επενδυτές σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών ή της ώρας που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

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