Τέταρτη διαδοχική πτώση στο ΧΑ – Πέτυχε το σερί των 10 κερδοφόρων μηνών

Η 4η συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση (ΓΔ 2021 -1,06%) της εβδομάδας (ΓΔ στην εβδομάδα -3,9%) ψαλίδισε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του Αυγούστου (απόδοση μήνα ΓΔ +1,4%) με τις πιέσεις στις τράπεζες να παραμένουν έντονες (ΔΤΡ -2,2%) και τον τζίρο σταθερά υψηλό.

Ο Γενικός δείκτης έκλεισε την Παρασκευή (29/9) με απώλειες 1,06% στις 2.2021,69 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ.

Παρά την πτώση ο Αύγουστος έκλεισε συνολικά με θετικό πρόσημο. Πρόκειται για τον δέκατο συνεχή ανοδικό μήνα.

ΑΛΦΑ -1,4% και ΛΑΜΔΑ +3,7% ήταν οι μετοχές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (κάτι που φάνηκε και στην αξία συναλλαγών) μετά και τις χθεσινές ειδήσεις για επενδυτικές κινήσεις Ιταλικών συμφερόντων - η Unicredit στην ΑΛΦΑ και η ION Group στην ΛΑΜΔΑ. Πιέσεις, εκτός του τραπεζικού κλάδου, δέχθηκαν ΜΟΗ -1,8%, ΤΙΤΑΝ -1,3% και αρκετές μετοχές με πτώση άνω του -1% .

Θετικά κλεισίματα σε METLEN +1.5%, CENER +1.3% & AKTR +0.8%.

Καλύτερη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,13%) με έντονη κινητικότητα στην ΙΝΛΟΤ +5,6% μετά και την χθεσινή ΓΣ όπου πάρθηκε απόφαση για τις επόμενες κινήσεις εξαγοράς της Bally’s, υποχώρηση σε ΑΒΑΞ -1,4%, ΦΡΛΚ -1,6% και ΛΑΒΙ -1,4%.

Ο Αύγουστος μας αφήνει με αντικρουόμενα συναισθήματα, από την μία μεριά ήταν ο 10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ, ενώ από την άλλη η υποχώρηση από τα μέσα του μήνα και μετά (υψηλό ΓΔ 2135 μονάδες) δημιουργεί ένα ισχυρό σημείο αντίστασης για την αγορά για την επόμενη ανοδική κίνηση.

Με βάση τα μηνιαία pivot points τα βασικά σημεία για τον ΓΔ που θα μας απασχολήσουν τον Σεπτέμβριο είναι οι 1940 μονάδες (στήριξη),2030 μονάδες (pivot) και 2120 μονάδες (αντίσταση).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης