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ΧΑ: Εν αναμονή του rebalancing στους δείκτες FTSE και Stoxx
Αναλύσεις
09:41 - 19 Σεπ 2025

ΧΑ: Εν αναμονή του rebalancing στους δείκτες FTSE και Stoxx

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,39% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2027,04 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 184,2 εκ. ευρώ.

Από το ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και από νωρίς οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2034 μονάδων. Όμως, οι δυνάμεις είναι ανεπαρκείς για συνέχιση της ανοδικής κίνησης και σαν αποτέλεσμα η συνεδρίαση κύλησε με μεταβλητότητα, ενώ το κλείσιμο στις δημοπρασίες ελάχιστα διαφοροποίησε τη μέχρι τότε εικόνα. Με επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους (Cenergy, Jumbo, ΟΠΑΠ κ.α.). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,282% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από τη Federal με προοπτική να συνεχιστεί.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,34%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+0,84%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-0,38%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+4,43%), ο ΟΠΑΠ (+1,64%), το Jumbo (+1,86%), η ΔΕΗ (+0,93%), η Lamda (+0,83%), o OTE (+0,90%), ο Ελλάκτωρ (+1,14%) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,60%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το ΔΑΑ (-2,61%), η Helleniq Energy (-0,72%), ο Τιτάν (-0,69%) και η Motor Oil (- 0,72%). Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Alpha Trust ανακοινώνει σήμερα τα 6μηναία αποτελέσματά της. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ επί δεικτών, μετοχών & δικαιωμάτων του Σεπτεμβρίου.

Η Metlen εντάσσεται στο δείκτη FTSE 100, οι Κύπρου-ΕΛΧΑ & Πετρόπουλος στους δείκτες FTSE Russell και οι ΕΕΕ, Eurobank, ΤΙΤΑΝ, ΔΑΑ & Aktor στους δείκτες Stoxx με το rebalancing να διενεργείται στις δημοπρασίες.

Επιχειρηματικά Νέα

Μαθιός Πυρίμαχα: Διόρισε δυο ειδικούς διαπραγματευτές. Ξεκινά από 22 Σεπτεμβρίου η ειδική διαπραγμάτευση από Beta ΑΕΠΕΥ και Λέων Δεπόλλας ΑΕΠΕΥ.

Berenberg: διατηρεί σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του ομίλου Metlen αυξάνοντας την τιμή-στόχο σε €61 από €59, +25% από τα τρέχοντα επίπεδα. Οι αναλυτές αναδεικνύουν το συνεργατικό μοντέλο της Metlen ανάμεσα στους κλάδους Ενέργειας και Μετάλλων.

Παπουτσάνης: Για αύξηση εσόδων και «μαλακότερα» περιθώρια κάνει λόγο η Eurobank Equities. Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,2 ευρώ, από 2,9 ευρώ προηγουμένως, σύσταση σε «διακράτηση».

ΤτΕ: Αγγίζουν τα 80 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers. Αύξηση κατά 1,617 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και σχεδόν 5 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Viohalco, 1ο εξάμηνο: Διπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη στα €177 εκατ. Άγγιξε τα 3,7 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών.

Lavipharm, 1ο εξάμηνο : στο +5,7% στα €31 εκ. Στα 7,7 εκ. τα adj. EBIDTA, +29,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €2,6 εκ. έναντι (€7,7 εκ. πέρσι). Οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 5,7 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2024, που προέκυψε από την απόφαση του Ομίλου να προχωρήσει σε εκκαθάριση θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων ετών.

ΚΡΙ-ΚΡΙ, 1ο εξάμηνο: στα 161,90 εκ. ο Κ.Ε. (+23,7%). Το EBIDTA στα €26,1 εκ. (29,44) και τα καθαρά κέρδη στα €19,45 εκ. (26,32). Στο +39,3% οι πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό, στο +6% το παγωτό στο εσωτερικό.

Profile, 1ο εξάμηνο: με Κ.Ε. €20,1 εκ. , +29%. Στα €6 εκ. το EBIDTA, +49% και κέρδη μ.φ. στα €3 εκ., +19%. Εστιάζει τόσο σε αναπτυσσόμενες αγορές με αυξημένη ζήτηση για καινοτόμες fintech λύσεις, όσο και σε ώριμες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας,

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