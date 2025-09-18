Χρηματιστήριο: Έσπασε το τριήμερο αρνητικό σερί - Metlen, Cenergy και Lamda στήριξαν τον τζίρο

Συνεδρίαση αντίδρασης ήταν η σημερινή (18/9) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το τριήμερο πτωτικό σερί της εβδομάδας. Ο ΓΔ κινήθηκε σε θετικό έδαφος κατά την διάρκεια της ημέρας (υψηλό 2034) και έκλεισε τελικά στις 2027 μονάδες +0,39% με τζίρο 184 εκατ. ευρώ.

Μετοχές σηματωροί της ανόδου η MTLN +0,9% συνεχίζοντας την κίνηση από τα χαμηλά των 50 ευρώ που ξεκίνησε χθες μετά και τις εκτιμήσεις της JP Morgan για εισροές στο Λονδίνο ύψους 500 εκατ. ευρώ λόγω της εισόδου της μετοχής στον FTSE100 και η CENER +4,4% μετά το εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων εξαμήνου (1 δις έσοδα και 95 εκ. κέρδη). Πολύ αισιόδοξο στοιχείο για το μέλλον της εισηγμένης ήταν το cc όπου μεταξύ άλλων αναβαθμίστηκε η εκτίμηση για τα ebitda έτους στα επίπεδα 310-340 εκατ. ευρώ.

Η ΛΑΜΔΑ +0,8% ήταν επίσης σύμμαχος της ανόδου με τα μεγέθη εξαμήνου να εκπλήσσουν θετικά τους αναλυτές (κέρδη 128 εκ. από ζημιές το 2024) οι οποίοι αναμένουν και το cc για περισσότερες λεπτομέρειες ενώ η Pantelakis Sec σε σημερινό της report έδωσε τιμή στόχο στα 12 ευρώ.

Οι τρεις συγκεκριμένες μετοχές είχαν σημαντική συνεισφορά και στον τζίρο μπαίνοντας σφήνα στην γνωστή τραπεζική τετράδα, καλύπτοντας συνολικά περίπου το 15% των συναλλαγών.

Στο υπόλοιπο ταμπλό ξεχώρισε η ΒΙΟ +0,9% που ανακοίνωσε μεγέθη εξαμήνου το απόγευμα, η ΕΛΧΑ +2% , η ΑΛΦΑ +0,2% που ανακοίνωσε και την έναρξη του buyback ύψους 224 εκατ. ευρώ. ΜΠΕΛΑ +1,86%, ΟΠΑΠ +1,64% και ΔΕΗ +0,9% οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE. Απώλειες σε ΤΙΤΑΝ -0,69%, ΔΑΑ -2,6%, ΕΛΠΕ -0,7% και ΕΕΕ -0,8% που συνεχίζει στο πλαγιοκαθοδικό κανάλι του τελευταίου τριμήνου.

Αναιμική η συνεδρίαση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM -0,17% και μοιρασμένες τις ανοδικές/καθοδικές μετοχές (άνοδο για ΙΝΤΚΑ, ΤΡΕΣΤΑΤΕ, ΠΡΟΦ, ΑΔΜΗΕ, πτώση σε ΙΝΛΟΤ, ΑΒΑΞ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ)

Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις εγχώριων και κυρίως διεθνών οίκων (SocGen, Citi) για την ελληνική οικονομία και το χρηματιστήριο παραμένουν υποστηρικτικές στις αποτιμήσεις των εισηγμένων με τα συγκεντρωτικά στοιχεία εξαμήνου – τα οποία θα αναλύσουμε αύριο μετά και τις ανακοινώσεις της ΒΙΟ – να επιβεβαιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους με βάση τους δείκτες σύγκρισης (Ρ/Ε, Ρ/Β κα).

Οι ευρωπαϊκές αγορές με θετική διάθεση (Dax +1.2% , Stoxx 600 +0.85%) μετά την μείωση επιτοκίων του δολαρίου κατά 25 bp από την Fed και παρά την ‘προβληματική ‘ ρητορική του J.Powell που δήλωσε ότι η μείωση έγινε για λόγους διαχείρισης κινδύνων.

Η χθεσινή αντίδραση της αγοράς ακριβώς πάνω από τον ΚΜΟ των 50 ημερών (2008 μονάδες) οριοθετεί και τις πρώτες στηρίξεις της αγοράς σε περίπτωση όξυνσης των γεωπολιτικών εντάσεων που είναι και ο παράγοντας εκείνος που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να επηρεάσει αρνητικά την πορεία προς τις 2100 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης