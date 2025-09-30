Grivalia Hospitality: Αυξημένος κατά 93% ο κύκλος εργασιών το 2024

Η Grivalia Hospitality ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και σημαντική επέκταση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Η χρονιά σημαδεύτηκε από την πλήρη λειτουργία νέων μονάδων, την πρόοδο στην ωρίμανση στρατηγικών επενδύσεων και τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στην ελληνική οικονομία.

Οικονομική επίδοση και επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €85,2 εκατ., έναντι €44 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 93%, η οποία συνεχίζεται και το 2025. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του One&Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, στην έναρξη λειτουργίας νέων χώρων εστίασης στο ξενοδοχείο από το δεύτερο εξάμηνο, στην πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του Avant Mar στην Πάρο και στην έναρξη λειτουργίας του 91 Athens Riviera στη Βούλα.

Η αύξηση των εσόδων συνοδεύτηκε από υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω των νέων μονάδων, ενώ τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν σημαντικά, καθώς το 2023 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτες χρεώσεις.

Χαρτοφυλάκιο και νέα έργα

Το επενδυμένο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality ανήλθε σε €822 εκατ., με στόχο να ξεπεράσει το €1,4 δισ. τα επόμενα χρόνια. Σημαντικές υπεραξίες αναμένονται με την πλήρη αδειοδοτική ωρίμανση της στρατηγικής επένδυσης των Πεταλιών, που προβλέπεται για το 2026. Το 2024, ο Όμιλος διέθετε έξι ξενοδοχειακές μονάδες σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας περίπου 500 κλειδιών και πολυτελών κατοικιών σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία του 91 Athens Riviera στη Βούλα, ενός concept που συνδυάζει private members club με luxury glamping και έχει ήδη καταστεί πρότυπο κοινωνικοποίησης, αθλητισμού και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μέσω της Grivalia Sea Services, η εμπειρία φιλοξενίας ενισχύεται με στόλο πέντε σκαφών και ένα παραδοσιακό καΐκι, διαθέσιμα για τους πελάτες των ξενοδοχείων και τα μέλη του 91.

Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, δύο νέα projects: το Six Senses στη Μεγαλονήσο Πεταλιών και ένα πολυτελές θέρετρο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, με έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και την πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας φτάνει περίπου τα €450 εκατ..

Συμβολή στην οικονομία και απασχόληση

Η Grivalia Hospitality απασχολεί άμεσα περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές μονάδες και 40 στελέχη σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και πλήθος εξωτερικών συνεργατών.

Οι επενδύσεις του Ομίλου συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ελληνικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος και εντάσσονται στην ανοδική πορεία του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αφίξεις το 2024 έφτασαν τα 36 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2023.