ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς θα προσελκύσετε και θα κρατήσετε ταλαντούχους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις σας
Εργασιακά
11:30 - 30 Σεπ 2025

Πώς θα προσελκύσετε και θα κρατήσετε ταλαντούχους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις σας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πρόσφατη έρευνα του ομίλου ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ενσωματώνονται πρόσθετες ερωτήσεις που εξετάζουν τις στρατηγικές προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντων από εργοδότες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, με την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων να παραμένει η κορυφαία δυσκολία (54%).

Οι εργοδότες στην Ελλάδα αναφέρουν ως βασικά εμπόδια:

  • Βελτίωση της εμπειρίας των υποψηφίων (26%)
  • Διαχείριση μεγάλου όγκου αιτήσεων (25%)
  • Στελέχωση σύνθετων τεχνικών θέσεων (23%)
  • Μείωση του χρόνου πρόσληψης (23%)
  • Περιορισμένοι πόροι (22%)
  • Ανάγκη εκμάθησης νέων εργαλείων προσλήψεων AI (22%)
  • Αυξανόμενη χρήση εργαλείων ΤΝ από υποψηφίους (21%)

Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων είναι επίσης η μεγαλύτερη πρόκληση (46%), ενώ η στελέχωση τεχνικών ρόλων (29%) και η εμπειρία των υποψηφίων (26%) ακολουθούν.

Οι Εργοδότες στην Ελλάδα Αξιολογούν τη Διαδικασία Πρόσληψης

Μόλις 42% των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνουν εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία πρόσληψης που εφαρμόζουν είναι αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 10% των εργοδοτών τη χαρακτηρίζουν άριστη, το 32% καλή και το 48% δίκαιη. Μικρότερα ποσοστά τη θεωρούν κακή (ελλιπή) (7%) ή πολύ κακή (ελλιπή) (2%). Αντίθετα, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό εμπιστοσύνης ότι η διαδικασία είναι αποτελεσματική φτάνει το 67%, δείχνοντας μεγαλύτερη σιγουριά για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Εξελίξεις στη Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι παραμένουν καθοριστικοί για τις κρίσιμες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως η διοίκηση, η εξυπηρέτηση πελατών και η γενικότερη λειτουργική υποστήριξη με τα ποσοστά αξιοποίησης να φτάνουν το 64%, 56% και 47%, αντίστοιχα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό μόνιμου προσωπικού αξιοποιείται και πέρα από τις βασικές λειτουργίες:

  • 33% για εποχιακή ή έκτακτη υποστήριξη,
  • 34% για κάλυψη εξειδικευμένων βραχυπρόθεσμων αναγκών,
  • 41% συμμετέχει ενεργά σε εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, οι προσωρινοί εργαζόμενοι και συμβασιούχοι αξιοποιούνται κυρίως για την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών (29%) και για εξειδικευμένες βραχυπρόθεσμες εργασίες (24%). Η τάση αυτή παρατηρείται και διεθνώς, με τους προσωρινούς εργαζομένους να πλησιάζουν αριθμητικά τους μόνιμους.

Η σύγκλιση αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζονται στο μόνιμο προσωπικό για τον πυρήνα των λειτουργιών τους, ενώ αξιοποιούν τους προσωρινούς εργαζόμενους για να ενισχύσουν την ευελιξία τους και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Στρατηγικές Διακράτησης Προσωπικού

Η αναγνώριση των εργαζομένων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αποτελεσματικών στρατηγικών διακράτησης, με ποσοστό 36%. Ακολουθούν η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ο έλεγχος του φόρτου εργασίας με 31%, η ευελιξία στο ωράριο εργασίας με 30%, τα εργασιακά καθήκοντα που ενισχύουν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή ακολουθούν με 26% και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης με 25%. Επιπλέον, το 23% των εργοδοτών δίνει έμφαση στη δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας εργασίας, το 19% στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και το 14% στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.

Η σημασία της αναγνώρισης των εργαζομένων αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονη σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, όπως η Βιομηχανία και οι Κατασκευές (49%) καθώς και τα Χρηματο-Οικονομικά και Real Estate (42%), υπογραμμίζοντας ότι η επιβράβευση και η αναγνώριση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διακράτηση ταλέντων σε αυτούς τους κλάδους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής βρίσκεται στην κορυφή με 46%, ακολουθούμενη από:

  • Ευελιξία ωραρίου – 40%
  • Αναγνώριση εργαζομένων – 39%
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης – 38%
  • Δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας εργασίας – 38%
  • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων – 10%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα, η αναβάθμιση τεχνολογικών εργαλείων είχε αναδειχθεί ως κορυφαία στρατηγική το 2024, ενώ παγκοσμίως η ισορροπία ζωής-εργασίας διατηρεί σταθερά την πρωτοκαθεδρία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mevaco: «Άλμα» 425,2% στο EBITDA το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις

Mevaco: «Άλμα» 425,2% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Ifo: Βελτίωση του κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία το Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις

Ifo: Βελτίωση του κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία το Σεπτέμβριο

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς απαντά στον πληθωρισμό, τις ελλείψεις προσωπικού και τη «μάχη» στο ράφι
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πώς απαντά στον πληθωρισμό, τις ελλείψεις προσωπικού και τη «μάχη» στο ράφι

Αυξάνεται ο αριθμός αναγνωρισμένων προσφύγων που επιστρέφονται στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Ειδήσεις

Αυξάνεται ο αριθμός αναγνωρισμένων προσφύγων που επιστρέφονται στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

«Κόκκινο άνοιγμα» στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

«Κόκκινο άνοιγμα» στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.
Επιχειρήσεις

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία
Εργασιακά

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ