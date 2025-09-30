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ΔΥΠΑ: Έως τις 6 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Έβρου
Εργασιακά
11:26 - 30 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: Έως τις 6 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Έβρου

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε δύο προγράμματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Πρόκειται για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και για το πρόγραμμα προεργασίας που απευθύνεται σε περιβαλλοντικές Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και νέους ανέργους.

Α. Δράση Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 200 νέων επιχειρήσεων από ανέργους ανεξαρτήτως ηλικίας, προσφέροντας συνολική επιδότηση 14.800 € ανά επιχείρηση για 12 μήνες. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 4.000 € μετά την έναρξη δραστηριότητας, 5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου και 5.400 € μετά τη λήξη του δευτέρου εξαμήνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 2.960.000 € και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Οι αιτήσεις μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

Β. Δράση Προεργασίας

Η δράση απευθύνεται σε 200 νέους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ στην ΠΕ Έβρου. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω απασχόλησης σε περιβαλλοντικούς φορείς.

Η διάρκεια της δράσης είναι 7 μήνες, με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό και πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

Οι περιβαλλοντικές ΑΜΚΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απασχόληση έως και 40 ανέργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει μείωση προσωπικού τον τελευταίο μήνα πριν την αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.

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