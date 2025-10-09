ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform
Αναλύσεις
12:15 - 09 Οκτ 2025

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

Reporter.gr Newsroom
  Η ιταλική τράπεζα Mediobanca ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ, δίνοντας τιμή–στόχο τα 19,20 ευρώ και σύσταση «outperform», εκτιμώντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου. Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στις στρατηγικές κινήσεις της διοίκησης και στη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται και στη Ρουμανία.

Με μερίδιο αγοράς άνω του 50% και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απωλειών πελατών, η ΔΕΗ υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 10 δισ. ευρώ, στοχεύοντας στον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί EBITDA 2,7 δισ. ευρώ έως το 2027, με το 51% των επενδύσεων να κατευθύνεται προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Mediobanca προβλέπει διπλασιασμό των κερδών ανά μετοχή, από 1,1 ευρώ το 2025 σε 2,2 ευρώ το 2027. Παράλληλα, αναφέρει ότι περίπου 70% του επενδυτικού σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί, ενώ το υπόλοιπο 30% (περίπου 3 δισ. ευρώ) θα αυξήσει το καθαρό χρέος της εταιρείας στα 9 δισ. ευρώ το 2027 — επίπεδο που αντιστοιχεί σε 3,0–3,5 φορές τον λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA.

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Mediobanca, το EBITDA θα αυξηθεί κατά 15% και τα καθαρά έσοδα κατά 33% CAGR την περίοδο 2025–2027, χάρη στην επιτάχυνση των επενδύσεων, κυρίως σε ΑΠΕ και δίκτυα. Το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) προβλέπεται επίσης να κινηθεί ανοδικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 30% την ίδια περίοδο.

Παρότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι διανομές μερισμάτων αυξάνονται, οι αναλυτές υπολογίζουν ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα ανέλθει σε περίπου 3,4x.

Η πράσινη στροφή της ΔΕΗ

Η Mediobanca επισημαίνει ότι η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα αναμένεται να αυξηθεί σε 7,8 GW το 2027, από 2,2 GW το 2024, στηριζόμενη σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων 22,5 GW. Αντίθετα, η παραγωγή λιγνίτη θα σταματήσει οριστικά έως το 2026.

Η πελατειακή βάση της εταιρείας εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή στα 8,4 εκατομμύρια πελάτες μέχρι το 2027, διατηρώντας τη δεσπόζουσα θέση της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της Ελλάδας προς την καθαρή ενέργεια. Ο στρατηγικός της στόχος είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 10 GW έως το 2030, φτάνοντας από 12 GW σήμερα σε 22 GW.

Η Mediobanca σημειώνει ότι η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ θα αντισταθμιστεί από την άνοδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή κατάργηση των μονάδων λιγνίτη και ορισμένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι χονδρικές τιμές ηλεκτρισμού αναμένεται να δεχθούν περιορισμένες πιέσεις.

Η τράπεζα καταλήγει ότι η ταχύτητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι καθοριστική, ώστε η ΔΕΗ να εδραιώσει τη θέση της ως ηγέτης της ενεργειακής μετάβασης και να διασφαλίσει υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας στο μέλλον.

