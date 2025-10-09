ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας
Εργασιακά
12:05 - 09 Οκτ 2025

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Reporter.gr Newsroom
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απευθύνει πρόσκληση στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Δικαίωμα υποβολής:

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν μόνο τα μέλη του συγκεκριμένου Μητρώου.

Προσλήψεις:

Οι θέσεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής:

Από Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12:00, έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής:

Οι αιτήσεις – δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς TAXISnet πατώντας εδώ.

Διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

