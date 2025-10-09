ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Δικαίωμα υποβολής:
Αίτηση μπορούν να καταθέσουν μόνο τα μέλη του συγκεκριμένου Μητρώου.
Προσλήψεις:
Οι θέσεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής:
Από Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12:00, έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ώρα 23:59.
Τρόπος υποβολής:
Οι αιτήσεις – δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς TAXISnet πατώντας εδώ.
Διαδρομή:
gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ