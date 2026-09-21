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ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
Magazino
14:56 - 21 Σεπ 2026

ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ γίνεται Χρυσός Χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας για την περίοδο 2026-2027, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, η ΔΕΗ ενισχύει τη σταθερή παρουσία της στον πολιτισμό και στηρίζει έναν σημαντικό θεσμό που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες φέρνει το αθηναϊκό κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων που θα μετατρέψει την Αθήνα σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Οι προβολές και οι δράσεις του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν σε εμβληματικούς πολιτιστικούς και κινηματογραφικούς χώρους της πόλης, όπως στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, τους κινηματογράφους Δαναός, Άστορ και Cinobo Opera, καθώς και το Τριανόν.

Με έμφαση στο ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς, οι φετινές Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών και δράσεων. Οι πολυαναμενόμενες ελληνικές πρεμιέρες κάνουν το πρώτο τους βήμα και συνεχίζουν το ταξίδι τους σε κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους προσφέρει για περισσότερα από δεκατέσσερα χρόνια ένα φιλόξενο πεδίο σε νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, τα εξειδικευμένα εργαστήρια και τα masterclasses που υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής, με την παρουσία διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών και συντελεστών, δημιουργούν έναν χώρο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στο κοινό και τους ανθρώπους του κινηματογράφου.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, έναν θεσμό με ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Για τη ΔΕΗ, η στήριξη του πολιτισμού αποτελεί σταθερή επιλογή και ουσιαστικό μέρος της σχέσης μας με την κοινωνία. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στηρίζουμε τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, τους νέους δημιουργούς και τη δυνατότητα του κοινού να έρχεται πιο κοντά σε σημαντικά έργα και νέες φωνές του κινηματογράφου».

Η ΔΕΗ στηρίζει δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις του Φεστιβάλ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Νύχτες Πρεμιέρας, η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις του Φεστιβάλ, τα βραβεία Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.

Η Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας απονέμεται από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος που ξεχωρίζει για την τεχνική και αισθητική της αρτιότητα. Αντίστοιχα, τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απονέμει Διεθνής Κριτική Επιτροπή επαγγελματιών με εξειδίκευση στο σινεμά τεκμηρίωσης.

Με σταθερή πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και θεσμούς που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και φέρνουν το κοινό πιο κοντά σε σημαντικά έργα και δημιουργούς.

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Σχέσεων με ΜΜΕ
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: +30 211 750 9310,
+30 697 270 7713, +30 693 685 3278
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

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