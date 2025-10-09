ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»
Αναλύσεις
14:02 - 09 Οκτ 2025

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Reporter.gr Newsroom
Η Pantelakis Securities αναθεώρησε προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ, ανεβάζοντάς την στα 21 ευρώ από 19,4 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «neutral» καθώς το περιθώριο ανόδου εκτιμάται στο 5%.

Η χρηματιστηριακή επισήμανε ότι η ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, σε συνδυασμό με τα συνεχή τζακ ποτ στο Τζόκερ, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των EBITDA για το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τα EBITDA θα φτάσουν τα 852 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3%, δηλαδή 4% πάνω από το guidance που έχει θέσει η διοίκηση της εταιρείας.

Επιπλέον, η Pantelakis Securities εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ θα ανέλθουν στα 510 εκατ. ευρώ φέτος, με προβλέψεις για 530 εκατ. ευρώ το 2026 και 533 εκατ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, η σταθερή άνοδος των εσόδων από online δραστηριότητες ενισχύει την αισιοδοξία για βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του Οργανισμού.

