«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άντεξε με άνεση μια σπάνια διπλή πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκρούοντας επιθέσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και από την άκρα αριστερά, που θα μπορούσαν να είχαν ρίξει την Επιτροπή της.

Την Πέμπτη (9/10), οι προτάσεις κατά της Επιτροπής της απορρίφθηκαν με διαφορά, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφους υπέρ. Στην πρόταση της άκρας δεξιάς, 378 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά, 179 υπέρ και 37 απείχαν. Στην πρόταση της άκρας αριστεράς, 383 ψήφισαν κατά, 133 υπέρ και 78 απείχαν, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Τις προτάσεις υπέβαλαν τον περασμένο μήνα ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του «Πατριώτες για την Ευρώπη» (Patriots for Europe), και η Μανόν Ομπρί της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς. Ο Μπαρντελά κατέθεσε την πρόταση λόγω των εμπορικών συμφωνιών της φον ντερ Λάιεν με τις ΗΠΑ και την Mercosur, ενώ η Ομπρί την κατηγόρησε για αδράνεια απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Ήταν η πρώτη φορά που κατατέθηκαν ταυτόχρονα δύο προτάσεις μομφής στο Κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, κεντρώοι και μετριοπαθείς ευρωβουλευτές έσπευσαν να στηρίξουν τη φον ντερ Λάιεν στη συζήτηση της Δευτέρας, ανησυχώντας ότι η απομάκρυνσή της τώρα θα έριχνε την ΕΕ σε βαθύτερη αστάθεια.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που η φον ντερ Λάιεν υπερασπίζεται την Επιτροπή της. Τον Ιούλιο, μια προηγούμενη απόπειρα της άκρας δεξιάς απέτυχε, συγκεντρώνοντας 175 ψήφους υπέρ, 360 κατά και 18 αποχές — και πάλι μακριά από το όριο των 361 ψήφων υπέρ.