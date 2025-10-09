ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής
Πολιτική
13:57 - 09 Οκτ 2025

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Reporter.gr Newsroom
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άντεξε με άνεση μια σπάνια διπλή πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκρούοντας επιθέσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και από την άκρα αριστερά, που θα μπορούσαν να είχαν ρίξει την Επιτροπή της.

Την Πέμπτη (9/10), οι προτάσεις κατά της Επιτροπής της απορρίφθηκαν με διαφορά, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφους υπέρ. Στην πρόταση της άκρας δεξιάς, 378 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά, 179 υπέρ και 37 απείχαν. Στην πρόταση της άκρας αριστεράς, 383 ψήφισαν κατά, 133 υπέρ και 78 απείχαν, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Τις προτάσεις υπέβαλαν τον περασμένο μήνα ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του «Πατριώτες για την Ευρώπη» (Patriots for Europe), και η Μανόν Ομπρί της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς. Ο Μπαρντελά κατέθεσε την πρόταση λόγω των εμπορικών συμφωνιών της φον ντερ Λάιεν με τις ΗΠΑ και την Mercosur, ενώ η Ομπρί την κατηγόρησε για αδράνεια απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Ήταν η πρώτη φορά που κατατέθηκαν ταυτόχρονα δύο προτάσεις μομφής στο Κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, κεντρώοι και μετριοπαθείς ευρωβουλευτές έσπευσαν να στηρίξουν τη φον ντερ Λάιεν στη συζήτηση της Δευτέρας, ανησυχώντας ότι η απομάκρυνσή της τώρα θα έριχνε την ΕΕ σε βαθύτερη αστάθεια.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που η φον ντερ Λάιεν υπερασπίζεται την Επιτροπή της. Τον Ιούλιο, μια προηγούμενη απόπειρα της άκρας δεξιάς απέτυχε, συγκεντρώνοντας 175 ψήφους υπέρ, 360 κατά και 18 αποχές — και πάλι μακριά από το όριο των 361 ψήφων υπέρ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς
Εμπορεύματα

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins
Νομίσματα

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν για πρόταση μομφής: Μη πέσετε στην παγίδα του Πούτιν
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν για πρόταση μομφής: Μη πέσετε στην παγίδα του Πούτιν

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπενθυμίζει τη στήριξή της στη Γάζα μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπενθυμίζει τη στήριξή της στη Γάζα μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου

Η φον ντερ Λάιεν είναι αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής
Ειδήσεις

Η φον ντερ Λάιεν είναι αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής

Η ΕΕ σχεδιάζει τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων για δάνειο €140 δισ. προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Η ΕΕ σχεδιάζει τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων για δάνειο €140 δισ. προς την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο μυθιστοριογράφο Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια είκοσι ετών και άνω

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ