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Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 1993 μονάδες, πλησιέστερη αντίσταση στις 2025
Αναλύσεις
09:35 - 17 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 1993 μονάδες, πλησιέστερη αντίσταση στις 2025

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,57% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2013,76 μονάδες (4η συνεχόμενη).

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 322,4 εκ. ευρώ. Για ελάχιστα μόνο λεπτά στο ξεκίνημα της συνεδρίασης οι αγοραστές πέτυχαν να οδηγήσουν το ΓΔ σε θετικό έδαφος. Οι πωλητές ανέλαβαν στη συνέχεια την υπεροπλία και με μαζικές ρευστοποιήσεις τραπεζών και όλων σχεδόν των δεικτοβαρών τίτλων οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας στις 1μμ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1995 μονάδων. Η αντίδραση τω αγοραστών περιόρισε τις απώλειες και οδήγησε με αυξημένη μεταβλητότητα σε κλείσιμο πάνω από τις 2000 μονάδες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνταν ανοδικά, ιδιαίτερα ο δείκτης CAC στο Παρίσι, με τους αναλυτές να ζητούν να εξηγήσουν το ελληνικό sell-off. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,41%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-3,63%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (-4,95%), η Κύπρου (-2,74%), το Jumbo (-2,23%), η Aegean (-2,34%), η Lamda (-2,38%), η ΜΟΗ (-1,76%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%), η ΕΛΧΑ (-1,34%) και η Helleniq Energy (-1,62%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+1,37%), η ΕΕΕ (+0,71%), ο Τιτάν (+0,27%), η Metlen (+0,28%) αλλά και η Alter Ego (+1,86%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 22 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 89 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα ενώ αργά το βράδυ ο S & P ανακοινώνει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο.

Η παραβίαση κρίσιμων στηρίξεων για την βραχυπρόθεσμη τάση, κατέστησε τους πωλητές επιθετικότερους με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η ορμή της πτώσης. Πλησιέστερη στήριξη στις 1993 μονάδες του ΓΔ και πλησιέστερη αντίσταση στις 2025 μονάδες.

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