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Έρχονται μπλόκα πριν την ώρα τους...
Ανεμοδείκτης
09:31 - 17 Οκτ 2025

Έρχονται μπλόκα πριν την ώρα τους...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Τα μπλόκα των αγροτών στήνονται «παραδοσιακά» το χειμώνα. Ιανουάριο και Φεβρουάριο είναι εδώ και χρόνια η περίοδος που κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Φέτος, όμως, ζεσταίνουν τα τρακτέρ νωρίτερα, όπως λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ.

Το μπάχαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις έχουν εξαγριώσει τον αγροτικό κόσμο.

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καρδίτσας, στους οποίους χρωστάνε ακόμα χρήματα και από τον Ντάνιελ, δήλωσε ότι "η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει, πάμε από βδομάδα σε βδομάδα, βάζει κάποια χρήματα σε λίγους… Το κάνει επικοινωνιακά. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη".

Συμπλήρωσε πως ο αγροτικός κόσμος είναι οργισμένος και απογοητευμένος και ότι θα υπάρξουν μεγάλες κινητοποιήσεις και με την μορφή των μπλόκων.

Μία πρώτη γεύση από... μπλόκα θα πάρουν βέβαια με αφορμή την 28η Οκτωβρίου οι βουλευτές της επαρχίας που θα πάνε στις περιφέρειές τους.

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