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«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορεί τον Νοέμβριο
Πολιτική
09:21 - 17 Οκτ 2025

«Ιθάκη»: Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορεί τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/10) ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, με τον πρώην πρωθυπουργό να επιλέγει τον τίτλο «Ιθάκη».

Το βιβλίο περιλαμβάνει 11+1 κεφάλαια και, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, «ο αναγνώστης θα έρθει σε επαφή με την τεκμηριωμένη αλήθεια μέσα από ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και έντονους διαλόγους με ηγέτες της εποχής. Θα κατανοήσει τις σκέψεις και τα διλήμματα του Τσίπρα τότε, αλλά και τη σημερινή, πιο ώριμη αποτίμηση εκείνης της περιόδου».

Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την Ευρώπη την περίοδο 2015–2019. Παράλληλα, αφηγείται τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, την πολιτικοποίησή του μέσω της ΚΝΕ και της Αριστεράς, την ανάδειξή του στην ηγεσία του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την είσοδό του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το βιβλίο φωτίζει και τις εξελίξεις μετά το 2019, δίνοντας απαντήσεις για τα αίτια της κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο καταληκτικό κεφάλαιο, ο πρώην πρωθυπουργός συνοψίζει τις σκέψεις του για το μέλλον.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου:

«Ο εκδοτικός μας οίκος έχει τη χαρά και την τιμή να αναγγείλει την έκδοση ενός βιβλίου που αναμένεται με εύλογο ενδιαφέρον από το αναγνωστικό κοινό και έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα πολύ πριν φτάσει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Πρόκειται για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο ΙΘΑΚΗ, που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη.

Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Ταυτόχρονα, τα γεγονότα αποδίδονται και χρωματίζονται δραματικά από την προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά του συγγραφέα, που υπήρξε ο νεότερος στην ελληνική ιστορία πρωθυπουργός της χώρας. Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και οι συγκρούσεις με τους δανειστές, οι εσωτερικοί κραδασμοί, και τα κρίσιμα διλήμματα που αποκρυσταλλώνονται σε αποφάσεις, περιγράφονται χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα, και προσδίδουν στο βιβλίο το χαρακτήρα μιας συγκλονιστικής αφήγησης που έχει μορφή ιστορικού ντοκουμέντου.

Με λογοτεχνική ενάργεια περιγράφονται τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του συγγραφέα, η ριζοσπαστική του πολιτικοποίηση στις γραμμές της ΚΝΕ και της Αριστεράς, όταν ο κόσμος άλλαζε με την πτώση του τείχους, η ανάδειξή του σε επικεφαλής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, η είσοδος στο Μαξίμου.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό, με δυο λόγια, αφήγημα, στα 11+1 κεφάλαια του οποίου ο αναγνώστης θα αντικρίσει την αλήθεια, τεκμηριωμένη με ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής και θα κατανοήσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά και την κριτική ματιά του σήμερα, για την περίοδο εκείνη. Επιπλέον, θα μοιραστεί τις αξίες, τις διαδρομές και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας. Θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων.

Θα βρει επίσης απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, και το πιο σημαντικό ίσως για τον πολίτη του σήμερα που στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Κάθε γεγονός, κάθε αποκάλυψη, κάθε κριτική και αυτοκριτική εκτίμηση δεν αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως αντικείμενο αρχειοθέτησης για το χτες, αλλά ως αντικείμενο προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Ως ευκαιρία να στοχαστεί ο ίδιος, αλλά και όσοι ακόμα επιμένουν στο όραμα μιας δίκαιης Ελλάδας, όχι απλώς στο «τι κάναμε», αλλά στο τι «να κάνουμε». Ως ένα έργο που θέλει και έρχεται να προσθέσει την ενέργεια του χτες στον κινητήρα του σήμερα.

Η ματιά στο μέλλον διατρέχει ολόκληρο το βιβλίο. Οι Πρέσπες, η εξωτερική πολιτική εθνικής κυριαρχίας και ειρήνης, οι μικρές και μεγάλες μάχες, άλλες χαμένες και άλλες κερδισμένες, τα βήματα προς τα μπρος, αλλά και τα βήματα προς τα πίσω, δεν αποτελούν στην οπτική του συγγραφέα μόνο αντικείμενο στοχασμού και εμπειρίας. Αλλά και πεδίο συνάντησης όσων κατανοούν ότι είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη στιγμή στη μεταπολίτευση, ένα κίνημα «από τα κάτω», που μόνο αυτό μπορεί να δώσει υλική υπόσταση σε μια προοπτική δικαιοσύνης και προόδου.

Στο τελευταίο εκτενές κεφάλαιο, ο Αλέξης Τσίπρας συνοψίζει αυτές τις σκέψεις για το μέλλον. Ένα όραμα για την Αριστερά και τη χώρα, γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, «ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο».
Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 09:59
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