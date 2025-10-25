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Αμοιβαία κεφάλαια: Ρεκόρ εισροών και αποδόσεων – Προσέλκυσαν €22 δισ. από το 2018
Αναλύσεις
10:37 - 25 Οκτ 2025

Αμοιβαία κεφάλαια: Ρεκόρ εισροών και αποδόσεων – Προσέλκυσαν €22 δισ. από το 2018

Reporter.gr Newsroom
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Αυξημένες εισροές κεφαλαίων καταγράφονται στα αμοιβαία κεφάλαια, με αποτέλεσμα το συνολικό τους ενεργητικό στο τέλος του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 να ανέρχεται στα 28 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2004.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη από το 2018, καθώς έχει αυξηθεί συνολικά κατά 22 δισ. ευρώ, από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018, φθάνοντας πλέον στα 28 δισ. ευρώ. Μόνο μέσα στο 2025 έχουν εισρεύσει πάνω από 4 δισ. ευρώ «φρέσκο» χρήμα στα αμοιβαία κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί πως οι χαμηλότερες επιδόσεις είχαν καταγραφεί το 2012 (5,9 δισ. ευρώ) και το 2022 (5,2 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης, που στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 ξεπέρασε τα 47 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,43% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 19,93% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Στον τομέα του Asset Management, η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων έφτασε το 5,66% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και το 18,01% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 12,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που διαχειρίζονται τα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνέχισαν να αυξάνονται το τρίτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 1,33 δισ. ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους οι συνολικές εισροές ανέρχονται στα 4,23 δισ. ευρώ.

Οι θετικές ροές προέρχονται κυρίως από τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., που κατέγραψαν εισροές 2,59 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης (Target Maturity Funds), καθώς οι επενδυτές επιλέγουν αυτά τα προϊόντα για τη δυνατότητά τους να αποφέρουν σταθερό εισόδημα. Εντυπωσιακές εισροές, ύψους 432 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν επίσης στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας.

Με τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων να παραμένουν ελκυστικές και τις καταθέσεις να προσφέρουν περιορισμένα οφέλη, ολοένα και περισσότεροι αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά να επιτυγχάνουν τις υψηλότερες αποδόσεις.

Οι κορυφαίες αποδόσεις ανά κατηγορία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ήταν οι εξής:

  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη: 44,10%
  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας: 37,17%
  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης: 12,06%
  • Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: 11,51%
  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς: 10,06%

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχεται στα 771 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 500 εκατ. ευρώ αφορούν χαρτοφυλάκια Private Equity.

Στον τομέα των Α.Ε.Ε.Α.Π., η θετική πορεία συνεχίζεται, με τις συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα να ανέρχονται στις 30/06/2025 στα 5,93 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,53% σε σχέση με την 30/06/2024 και κατά 0,19% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Η σύνθεση της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 είχε ως εξής: 52% Ομολογιακά, 16% Μεικτά, 14% Μετοχικά, 9% Funds of Funds, 5% Χρηματαγοράς και 4% Σύνθετα.

Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. με το μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν: η Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ. (μερίδιο αγοράς 25,23%), η Alpha Α.Ε.Δ.Α.Κ. (21,82%), η Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ. (20,32%) και η Εθνική Α.Ε.Δ.Α.Κ. (15,79%).

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