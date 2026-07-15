ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 τόσο οι τιμές εκροών όσο και οι τιμές εισροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, έναντι οριακής αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, έναντι οριακής αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Μάιο 2026, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024, είχε παρουσιάσει αύξηση 0,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,9%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 4,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2025 με τον Μάιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,3%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.