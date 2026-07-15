ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:04 - 15 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 τόσο οι τιμές εκροών όσο και οι τιμές εισροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, έναντι οριακής αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, έναντι οριακής αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Μάιο 2026, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024, είχε παρουσιάσει αύξηση 0,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,9%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 4,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2025 με τον Μάιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,3%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο
Ναυτιλία

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»
Εμπορεύματα

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 13:07

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 13:05

Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:04

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 12:58

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Ναυτιλία
15/07/2026 - 12:58

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

Οικονομία
15/07/2026 - 12:48

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/07/2026 - 12:41

Το χρονικό της αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ

Ακίνητα
15/07/2026 - 12:26

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Νέα κριτήρια «ανοίγουν» περισσότερες κλειστές κατοικίες - Πώς θα πάρετε επιδότηση

Πολιτική
15/07/2026 - 12:16

Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Πολιτική
15/07/2026 - 12:04

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/07/2026 - 11:36

Μετακόμιση στην Ιθάκη

Υγεία
15/07/2026 - 11:35

Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» στο Αρεταίειο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 11:31

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Πολιτική
15/07/2026 - 11:19

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΥΔΡΕΥΣΗ
15/07/2026 - 11:14

Πτώση πίεσης και διακοπές υδροδότησης σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα

Πολιτική
15/07/2026 - 11:11

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 10:48

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 10:42

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 10:32

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Αναλύσεις
15/07/2026 - 10:29

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Πολιτική
15/07/2026 - 10:14

Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οικονομία
15/07/2026 - 10:02

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. με φορολογικά έσοδα €33,9 δισ. στο 6μηνο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 10:00

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:53

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Αναλύσεις
15/07/2026 - 09:53

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ