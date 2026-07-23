Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Σε διευκρινιστική – διορθωτική ανακοίνωση προχώρησε ο οίκος STOXX, μετά τις απορίες που προκάλεσε η αρχική ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, οι μεταβολές για την Ελλάδα αφορούν αποκλειστικά τους δείκτες STOXX World Indices και δεν επηρεάζουν τους δείκτες STOXX Total Market Index (TMI), στους οποίους περιλαμβάνονται σημαντικοί δείκτες αναφοράς, όπως οι SXXP και SX7E.

Με βάση τις νέες διευκρινίσεις, οι προγραμματισμένες εισροές κεφαλαίων ύψους περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς, αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά κατά την προγραμματισμένη αναδιάρθρωση (rebalancing) του Σεπτεμβρίου.

Οι εισροές αυτές εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά απέναντι στις πιθανές εκροές που αναμένονται από τους δείκτες της FTSE, περιορίζοντας τις επιπτώσεις για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η αρχική ανακοίνωση του STOXX είχε προκαλέσει έντονη κινητικότητα στην αγορά, με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ιδιαίτερα τον τραπεζικό κλάδο να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για πιθανές εκροές κεφαλαίων και αλλαγές στη στάθμιση των ελληνικών τίτλων.

Μετά τις νέες διευκρινίσεις, το τοπίο εμφανίζεται πιο ξεκάθαρο, καθώς επιβεβαιώνεται ότι οι αλλαγές δεν αφορούν το σύνολο των δεικτών STOXX αλλά μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία των STOXX World Indices.