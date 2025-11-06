CITI: Eπιβεβαίωσε τη σύσταση «Βuy» για τη METLEN, με τιμή - στόχο τα €52

Η Citi σε θετικό τόνο, επιβεβαίωσε τη σύσταση «Βuy» για τη METLEN, με τιμή-στόχο τα €52, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου της εταιρείας.

Η Citi επιβεβαιώνει το Guidance της εταιρείας καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δις (ή 1,15δις σε επαναλαμβανόμενη βάση). Ο αναλυτής της Citi αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα λόγο της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης τόσο της Χιλής όσο και της Αυστραλίας. Εξίσου σημαντικό για την Citi αποτελεί η ανακοίνωση της εταιρείας για ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ με Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS).