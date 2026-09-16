Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Σε σύσταση «buy» για τη μετοχή της Aegean προχωρά η Solidus Securities, θέτοντας τιμή-στόχο 12μήνου στα 15 ευρώ. Με βάση την τιμή της μετοχής στα επίπεδα των 11,20 ευρώ, η εκτίμηση της χρηματιστηριακής αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 33,9%.

Η Solidus εκτιμά ότι η υποχώρηση της κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει σε μεγάλο βαθμό συγκυριακό χαρακτήρα, ενώ θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση της Aegean ενσωματώνει υπερβολικό discount.

«Διατηρούμε θετική στάση για τη μετοχή της AEGEAN, στηριζόμενοι στην ανθεκτικότητα του τζίρου, στον ισχυρό ισολογισμό και στη σαφή αντιστάθμιση κινδύνου κόστους καυσίμων», αναφέρει στην έκθεσή του ο διευθυντής έρευνας της Solidus, Δρ. Πάνος Δάντης.

Όπως σημειώνει, το βραχυπρόθεσμο πλήγμα στην κερδοφορία αξιολογείται ως κυκλικό και σε μεγάλο βαθμό παροδικό, ενώ η επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Ανεπτυγμένη Αγορά εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης για τις ροές προς τη μετοχή.

Αποτίμηση με βάση το EV/EBITDA

Η Solidus εφαρμόζει τη μέθοδο EV/EBITDA για την αποτίμηση της Aegean. Στους υπολογισμούς της χρησιμοποιεί EBITDA δωδεκαμήνου έως τις 30 Ιουνίου ύψους 410,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μαζί με τις μισθώσεις διαμορφώνεται στα 676,4 εκατ. ευρώ.

Με στοχευόμενο πολλαπλασιαστή 5x, έναντι περίπου 4,1x που προκύπτει από τις τρέχουσες τιμές, η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 15,27 ευρώ ανά μετοχή.

Η Solidus τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 15 ευρώ, σε πιο συντηρητικό επίπεδο, εντός του εύρους των εκτιμήσεων των Optima και Eurobank Equities.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, το discount της μετοχής δεν αντανακλά πλήρως την ισχυρή ρευστότητα της Aegean, αλλά και την αντιστάθμιση περίπου 60% των αναγκών σε καύσιμα για το 2026.

Τα μεγέθη του α' εξαμήνου

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών της Aegean αυξήθηκε κατά 4%, στα 816,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το EBITDA υποχώρησε κατά 7%, στα 145,3 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 17,8%, έναντι 19,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Solidus αποδίδει την πίεση σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: στην αύξηση του κόστους καυσίμων, στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, στην άνοδο της δαπάνης για δικαιώματα ρύπων και στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

Το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 11%, στα 184,3 εκατ. ευρώ, με την καθαρή επιβάρυνση μετά τις αντισταθμίσεις να ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διακοπή πτήσεων προς τμήμα του διεθνούς δικτύου από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιόρισε τη δραστηριότητα. Η δαπάνη για δικαιώματα ρύπων διπλασιάστηκε στα 43,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι συναλλαγματικές διαφορές ήταν αρνητικές κατά 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών 30,6 εκατ. ευρώ το 2025.

Ανθεκτική η ζήτηση

Παρά την πίεση στην κερδοφορία, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε ανοδική τροχιά. Οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 3%, στα 7,77 εκατ., ενώ η μέση απόδοση ανά επιβάτη ενισχύθηκε επίσης κατά 3%.

Το εσωτερικό δίκτυο κατέγραψε αύξηση 6%, ενώ η κίνηση στο εξωτερικό παρέμεινε σταθερή.

Ενθαρρυντική, σύμφωνα με τη Solidus, ήταν και η εικόνα του Ιουλίου και του Αυγούστου, καθώς η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο, εξέλιξη που η χρηματιστηριακή αξιολογεί ως ένδειξη σταθεροποίησης της δραστηριότητας.

Ενισχυμένη η ταμειακή θέση

Η χρηματοοικονομική θέση της Aegean παραμένει ισχυρή. Χωρίς τις μισθώσεις, η εταιρεία είχε καθαρή ταμειακή θέση 437,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, έναντι 290,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η βελτίωση καταγράφηκε παρά την καταβολή μερίσματος ύψους 81,1 εκατ. ευρώ, ή 0,90 ευρώ ανά μετοχή, τον Μάιο.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παρέμεινε στο 1,6x, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 299,4 εκατ. ευρώ, από 228,9 εκατ. ευρώ. Η μερισματική απόδοση για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στο 7,5%.

Η Solidus αξιολογεί θετικά την πολιτική περιορισμού της χωρητικότητας που έχει προαναγγείλει η διοίκηση για τους επόμενους 6 έως 8 μήνες, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλει στην προστασία των περιθωρίων σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους καυσίμων.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου, με τις παραλαβές αεροσκαφών Airbus neo να έχουν φτάσει τις 43, ενώ δύο ακόμη A321neo αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι

Στους βασικούς κινδύνους που καταγράφει η Solidus περιλαμβάνονται η έκθεση στο 40% των αναγκών σε καύσιμα που δεν έχει αντισταθμιστεί, το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, η αυστηροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις εκπομπές ETS/SAF, οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και ο ανταγωνισμός από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.