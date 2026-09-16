Axia για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη χάρη στα μέταλλα – Νέα τιμή στόχος στα €72,50

Στα €72,50 αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Metlen η Alpha Finance-AXIA, από €71 προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Buy και εκτιμώντας ότι η μετοχή προσφέρει συνολική απόδοση περίπου 59% σε σχέση με τα επίπεδα αναφοράς της έκθεσης.

Η αναθεωρημένη αποτίμηση βασίζεται πλέον λιγότερο στην παραδοσιακή ενεργειακή δραστηριότητα του ομίλου και περισσότερο στη σταδιακή μεταφορά του κέντρου βάρους της κερδοφορίας προς τα μέταλλα, τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα, την άμυνα και τη METKA. Στο θετικό σενάριο, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €91,50, με τις βασικές παραδοχές να περιλαμβάνουν ευνοϊκότερες τιμές εμπορευμάτων, ενίσχυση των περιθωρίων και πλήρη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο, η αποτίμηση υποχωρεί στα €54,10, αντανακλώντας χαμηλότερες τιμές αλουμινίου και αλουμίνας, ασθενέστερες επιδόσεις στον ενεργειακό τομέα και μικρότερη αξιοποίηση των νέων μεταλλουργικών δραστηριοτήτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο επενδυτικό αφήγημα αφορά την αυξημένη βαρύτητα των μετάλλων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ο συγκεκριμένος κλάδος θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 46% των συνολικών EBITDA έως το 2031, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί στο 47%. Σε απόλυτους όρους, τα EBITDA των μετάλλων προβλέπεται να ενισχυθούν από €334 εκατ. το 2026 σε €908 εκατ. το 2031.

Το γάλλιο ενισχύει σημαντικά την αποτίμηση

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση στις εκτιμήσεις αφορά το γάλλιο. Η Alpha Finance–AXIA ενσωματώνει πλέον στις προβλέψεις της αισθητά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις παραδοχές που είχε χρησιμοποιήσει η διοίκηση κατά το Capital Markets Day του 2025. Οι τρέχουσες τιμές του γαλλίου διαμορφώνονται κοντά στα 3.500 δολάρια ανά κιλό, έναντι των 800 δολαρίων ανά κιλό που είχαν χρησιμοποιηθεί τότε ως βάση για τους μεσοπρόθεσμους στόχους.

Η Metlen έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή της πρώτης συμφωνίας απορρόφησης παραγωγής με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο η παραγωγική δυναμικότητα να ξεπεράσει τους ανακοινωμένους 50 τόνους ετησίως. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα στο γάλλιο θα μπορούσε να αποφέρει EBITDA άνω των €100 εκατ. από το 2028, αυξανόμενα στα €135 εκατ. έως το 2031.

Ανάλογες προοπτικές διακρίνουν οι αναλυτές και για το σκάνδιο και το γερμάνιο. Σύμφωνα με την Alpha Finance–AXIA, η δραστηριότητα στα σπάνια μέταλλα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους νέους πυλώνες ανάπτυξης και κερδοφορίας του ομίλου. Ωστόσο, για τη Ρουμανία διατηρούνται πιο συντηρητικές παραδοχές, έως ότου υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις για την οικονομική αποδοτικότητα της ιδιόκτητης τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα.

Πιο ελεγχόμενη η ανάπτυξη στην ενέργεια

Διαφορετική είναι η εικόνα στον ενεργειακό κλάδο, όπου η Alpha Finance–AXIA προχωρά σε ορισμένες μειώσεις των προβλέψεών της σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις αποδίδονται κυρίως σε χαμηλότερες παραδοχές για τις πωλήσεις έργων, αλλά και σε πιο συντηρητικά περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η αλλαγή στρατηγικής της Metlen. Ο όμιλος δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις προπωλήσεις έργων, την αποθήκευση ενέργειας, τα υβριδικά έργα, καθώς και στις υποδομές που συνδέονται με data centers. Η νέα αυτή προσέγγιση εκτιμάται ότι περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο εκτέλεσης, καθώς η εταιρεία δεν χρειάζεται να διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντικά κεφάλαια δεσμευμένα σε ώριμα έργα.

Οι υφιστάμενες συμφωνίες παρέχουν ορατότητα για την επόμενη διετία έως τριετία, με τους αναλυτές να υπολογίζουν ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν περίπου στα 1,3 GW ετησίως κατά την περίοδο 2026–2028.

Νέα πηγή κερδοφορίας η άμυνα και η METKA

Σημαντικό μέρος των νέων εκτιμήσεων καταλαμβάνει πλέον και ο τομέας της άμυνας. Η Metlen διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλους ομίλους του κλάδου.

Η Alpha Finance–AXIA προβλέπει σημαντική αύξηση των EBITDA από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από περίπου €30 εκατ. το 2026 σε €75 εκατ. το 2027, με περαιτέρω άνοδο σε πάνω από €200 εκατ. έως το 2031. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις της παραμένουν σχετικά συγκρατημένες, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα αναφορικά με την ανάληψη και την εκτέλεση μεγάλων συμβάσεων.

Θετικές είναι και οι εκτιμήσεις για τη METKA, η οποία διαθέτει ανεκτέλεστο έργων άνω των €2 δισ., ενώ τα EBITDA για το 2026 υπολογίζονται στα €151 εκατ.. Στο μεταξύ, η πιθανή εισαγωγή της METKA στο Euronext Athens εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη μηχανισμό ανάδειξης αξίας, καθώς θα ενίσχυε τις δυνατότητες αυτοχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης της εταιρείας.

Σχεδόν €2 δισ. τα EBITDA του ομίλου το 2031

Σε επίπεδο ομίλου, οι νέες προβλέψεις της Alpha Finance–AXIA τοποθετούν τα EBITDA στα €1,1 δισ. το 2026, στα €1,4 δισ. το 2027 και κοντά στα €2 δισ. το 2031.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €631 εκατ. το 2026 και θα φτάσουν τα €1,21 δισ. το 2031. Παράλληλα, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών αναμένεται να επιτρέψει περαιτέρω μείωση της μόχλευσης, αλλά και υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Στο σχετικό πλάνο περιλαμβάνεται και το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €600 εκατ.. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η παραγωγή μετρητών από τον όμιλο μπορεί να χρηματοδοτήσει τόσο τις επενδυτικές του ανάγκες όσο και την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.