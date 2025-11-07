Νέο ΔΣ στο Quality and Reliability – Πρόεδρος η Σοφία Σωτηράκου
17:38 - 07 Νοε 2025

Νέο ΔΣ στο Quality and Reliability – Πρόεδρος η Σοφία Σωτηράκου

Reporter.gr Newsroom
 Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY AE” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Paras Barot, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 07/11/2025 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:   

  1. ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ του Τριάντη, Πρόεδρος του ΔΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξάνδρου ,  Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
  4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί τριετής από της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2024, ενώ παρά την ως άνω παραίτηση δεν υπάρχει ανάγκη αναπλήρωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του με πέντε μέλη ως άνω.

