Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Έντονη ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη στη Βουλή, όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος τον προσφώνησε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Πολάκης παρενέβη άμεσα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».

Η τοποθέτησή του ερμηνεύθηκε ως έμμεση απάντηση στην επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, η οποία είχε ανακοινωθεί λίγη ώρα νωρίτερα στην Ολομέλεια και γνωστοποιούσε την απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η παρέμβαση του πρώην υπουργού προκάλεσε πολιτικά σχόλια στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των επόμενων κομματικών διαδικασιών.

