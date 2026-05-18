ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

«Η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και να κουνάς και το δάχτυλο.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τον οποίο πανηγυρίζει και τον οποίο τροποποιεί ανά δίμηνο, έχει αποτύχει παταγωδώς έχοντας ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς.

Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες σας.

Στο ελβετικό φράγκο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με επιλογή της κυβέρνησης.

Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων».