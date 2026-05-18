Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Συγκρατημένες απώλειες καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων που πλήττει τις αγορές κρατικού χρέους στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο της έντασης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών ενέργειας.

Η ελληνική αγορά ομολόγων εμφανίζει σχετικά πιο ανθεκτική εικόνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που αποδίδεται στη δομή του δημόσιου χρέους και στις περιορισμένες ανάγκες αναχρηματοδότησης της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, οι πιέσεις είναι αισθητές και κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα των γερμανικών τίτλων, οι οποίοι θεωρούνται σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη.

Ενδεικτικά, από την έναρξη της πρόσφατης αναταραχής, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει ενισχυθεί περίπου κατά 0,5%–0,6%, διαμορφούμενη από το 2,65% στο εύρος 3,85%–3,90%. Αντίστοιχα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,51%, από το 2,65% στο 3,16%. Στη δευτερογενή αγορά, και ειδικότερα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ), ο συνολικός ημερήσιος όγκος ανήλθε στα 155 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 90 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές ομολόγων παραμένουν υπό έντονη πίεση, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Παρά το γεγονός ότι το sell-off εμφανίζει σημάδια εξομάλυνσης σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, η συνολική εικόνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα και επιφυλακτικότητα.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «διόρθωση» στις αγορές ομολόγων και όχι για φαινόμενο κατάρρευσης. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τονίζοντας πως η αβεβαιότητα αποτελεί μέρος της αρμοδιότητάς της, στον απόηχο της αναταραχής στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επεσήμανε ότι το κύμα ρευστοποιήσεων συνδέεται άμεσα με την αύξηση των τιμών ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις που αυτή προκαλεί.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αναρριχηθεί σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, με το 30ετές αμερικανικό ομόλογο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007 και το αντίστοιχο γερμανικό να αγγίζει κορυφές 15ετίας. Ιδιαίτερα έντονες πιέσεις καταγράφονται και στην Ιαπωνία, όπου η απόδοση του 30ετούς ομολόγου κατέγραψε ιστορικό υψηλό από την πρώτη έκδοσή του το 1999.

Το συνολικό κλίμα στις αγορές ομολόγων από την Ασία έως την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της G7, με βασικό αντικείμενο τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και τις προοπτικές του πληθωρισμού.