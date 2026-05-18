Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ
17:55 - 18 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Πτωτικά κινήθηκε στο ξεκίνημα της εβδομάδας το Euronext Athens με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2218 μονάδες (-1,2%) και να κλείνει τελικά σε χαμηλό 15νθήμερου στις 2236 -0,47%, με χαμηλό πάντως τζίρο για να θεωρηθεί σημαντικός στα 230 εκατ. ευρώ.

Κύριοι εκφραστές της πτώσης εταιρίες του ομίλου Viohalco – που βέβαια έχουν υπεραποδώσει το τελευταίο δίμηνο – με την ΕΛΧΑ -6,4%, ΒΙΟ -1,8% και την CENER -1% να έχουν σημαντικές απώλειες, όπως και ο τραπεζικός κλάδος με τις ΠΕΙΡ -1,6% και ΕΥΡΩΒ -1,6%.

Χαμηλότερες τιμές και για τις μετοχές του ευρύτερου τουριστικού κλάδου με την ΑΡΑΙΓ -2,2% και το ΔΑΑ +0,2% να αντιδρά στις δημοπρασίες, το οποίο νωρίς το πρωί δημοσίευσε αποτελέσματα τριμήνου τα οποία δεν ενθουσίασαν αναλυτές και επενδυτές, στο κόκκινο και ΟΤΕ -0,6%, METLEN -1.4%, AKTR -0,6%, ALWN -1,5%.

Μόλις εννέα μετοχές του FTSE σε άνοδο με την ΔΕΗ +2,4% να κυριαρχεί και στις τιμές, αλλά και στη συναλλακτική δραστηριότητα (12% του συνόλου) λόγω της ΑΜΚ που εκκίνησε σήμερα τη διαδικασία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο κυρίως από διεθνείς επενδυτές. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης έχει δημιουργήσει κάποια ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία ειδικά για τους ιδιώτες επενδυτές, με την εταιρία πάντως να δηλώνει ότι θα έχουν προτεραιότητα οι παλαιοί μέτοχοι τουλάχιστον για να κρατήσουν σταθερό το ποσοστό τους και για το οποίο απαιτείται να εγγραφούν για το 68% περίπου των μετοχών που κατέχουν.

Σε κάθε περίπτωση, η εβδομάδα θα ανήκει στη ΔΕΗ συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλης της αγοράς σε μια συγκυρία όπου οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας (μαζί με τον διαχειριστή ΑΔΜΗΕ) προχωρούν ταυτόχρονα σε μεγάλες ΑΜΚ για να χρηματοδοτήσουν τα μακρόπνοα επενδυτικά τους πλάνα.

Ανοδικά και η OPTIMA +0,3%, BOCHGR +1,5%, ΕΛΠΕ +0,8%, ΕΕΕ +0,5%.

Πιέσεις και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΑΔΜΗΕ +0,5%, ΕΧΑΕ +1,4%, ΙΝΤΚΑ +0,8% να κρατούν αντιστάσεις και την μεγαλύτερη προσφορά σε ΑΛΜΥ -4,6%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,9%, ΟΛΠ -4,1%, ΦΡΛΚ -2,7%, ΛΑΒΙ -2,3%, ΑΒΑΞ -1,5% , ενώ αντίστοιχη εικόνα είχε και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΔΟΜΙΚ -4,9%, ΙΝΛΙΦ -2,2%, ΑΕΜ -3,3%, ΠΕΡΦ -2,3% και κυρίως την ΤΡΑΣΤΟΡ -9,7% εξαιτίας των βιαστικών της πρόσφατης ΑΜΚ.

Ξεχώρισε – για άλλη μια συνεδρίαση – ανοδικά η μετοχή της ΥΚΝΟΤ +3,6% συνεχίζοντας την δική της πορεία που έχει χαράξει από την δική της ΑΜΚ στα 0,80, με την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να ξεπερνάει τα 53 εκ. ευρώ.

Ενδοσυνεδριακό ανοδικό γύρισμα στον DAX +1,5% χωρίς πάντως ομοφωνία στην τάση (ΜΙΒ -0,8%) , βελτιωμένη εικόνα στο άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

