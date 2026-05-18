One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Τα έκανε όλα ο Μάριος Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Έβγαλε λόγο, τραγούδησε και τελικά οδήγησε το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, με το οποίο έβαλε μέσα στην Allwyn Arena, το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως στην ομιλία του δεν περιορίστηκε σε αθλητικά ζητήματα αλλά έθεσε κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Κάλεσε την κυβέρνηση να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη νεολαία, την παιδεία και την υγεία, ενώ απευθύνθηκε και στις τράπεζες λέγοντας πως οφείλουν να βοηθήσουν τους οικονομικά ασθενέστερους.

Ζήτησε να μη γίνονται πλειστηριασμοί και να δίνονται δάνεια στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αν μη τι άλλο ήταν ένα πραγματικό one man show που δεν έχουμε δει στον ελληνικό αθλητισμό.