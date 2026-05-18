Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ αναβάλλουν την στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν που φέρεται να ήταν προγραμματισμένη για αύριο, μετά από παρεμβάσεις του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας και του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χρόνος στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, εφόσον οι συνομιλίες αποτύχουν και δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία.

Στην ανάρτηση του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό, σύμφωνα με το Axios, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ανεπαρκή και τη νέα πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη και ότι σκέφτεται μάλιστα να απαντήσει σε αυτή με βόμβες.

Όμως, για ακόμα, μία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αλλάζει γνώμη μέσα σε λίγη ώρα και δίνει ακόμα μία «ευκαιρία» στο Ιράν.

