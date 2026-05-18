Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena
00:18 - 18 Μάι 2026

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Με πολλές εκπλήξεις και πρωταγωνιστή τον Μάριο Ηλιόπουλο η φιέστα της ΑΕΚ.

Υπό τους ήχους του soundtrack από το Mission Impossible μπήκε στην Allwyn Arena το τρόπαιο του πρωταθλήματος Ελλάδας που κατέκτησε η ΑΕΚ.

Μεγάλη έκπληξη η είσοδος του Μάριου Ηλιόπουλου με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο με το οποίο και έφτασε το τρόπαιο στο γήπεδο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τα... πάντα στη φιέστα. Έβγαλε λόγο με πολιτικά και οικονομικά μηνύματα, τραγούδησε και τελικά μπήκε με αυτοκίνητο στο γήπεδο κάνοντας... μπαντιλίκια.

Και ο κόσμος της ΑΕΚ τον αποζημίωσε με το σύνθημα "Είναι τρελός ο πρόεδρος".

{https://www.instagram.com/reel/DYdCwT3uDow/?igsh=ZWRpOTJjNTMzcWJr}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 00:27
