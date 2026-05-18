NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Η NextEra Energy θα εξαγοράσει την Dominion Energy σε μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών, η οποία αποτιμάται σχεδόν στα 67 δισ. δολάρια, ενώνοντας δύο από τους σημαντικότερους «παίκτες» στην προσπάθεια κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Dominion είναι ο πάροχος ενέργειας που τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη αγορά κέντρων δεδομένων στον κόσμο, στη βόρεια Βιρτζίνια, και διαθέτει κεφαλαιοποίηση άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Η NextEra αποτελεί τον μεγαλύτερο αναλυτή ανανεώσιμης ενέργειας στις ΗΠΑ, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει επίσης φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια. Με έδρα τη Φλόριντα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στον δείκτη S&P 500, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 190 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ρυθμιζόμενη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα. Η νέα οντότητα θα έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 249 δισ. δολαρίων και επιχειρηματική αξία 420 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στον ενεργειακό κλάδο, πίσω από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς Exxon Mobil και Chevron.

«Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της NextEra, Τζον Κέτσουμ. «Ενώνουμε τη NextEra Energy και τη Dominion Energy γιατί η κλίμακα είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Οι μέτοχοι της NextEra θα κατέχουν το 74,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Dominion το 25,5%. Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί με το όνομα NextEra και θα διαπραγματεύεται με το ίδιο χρηματιστηριακό σύμβολο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Dominion σημείωσε άνοδο σχεδόν 11%, ενώ η NextEra υποχώρησε πάνω από 4%.

Ο Τζον Κέτσουμ δήλωσε επίσης στους επενδυτές ότι η νέα εταιρεία μπορεί να εξελιχθεί στον «βασικό συνεργάτη για μεγάλους πελάτες», αναφερόμενος στις τεχνολογικές εταιρείες που αναπτύσσουν μεγάλα έργα data centers. Η NextEra σχεδιάζει την κατασκευή περισσότερων από 30 κόμβων data centers στις ΗΠΑ για να καλύψει τη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι αποτελεί σημαντικό επενδυτή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η NextEra έχει επίσης αυξήσει τις επενδύσεις της στο φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επέκταση της πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ, έχοντας συνάψει συμφωνία με τη Google για την επαναλειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου Duane Arnold στην Αϊόβα.

Η συγχώνευση NextEra και Dominion θα δημιουργήσει τον παγκόσμιο ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας, τον μεγαλύτερο πάροχο φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και τον δεύτερο ισχυρότερο παίκτη στην πυρηνική ενέργεια, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες.

Ο Τζον Κέτσουμ θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας, ενώ ο CEO της Dominion, Ρόμπερτ Μπλου, θα αναλάβει επικεφαλής του ρυθμιζόμενου κλάδου κοινής ωφέλειας και θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.

