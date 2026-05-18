Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Ως απαιτητική χαρακτήρισε τη συγκυρία ο Πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας σε μια ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο της Γ. Σ. του ΣΕΤΕ.

Ο ίδιος δε θέλησε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για την πορεία της σεζόν αλλά υπογράμμισε το πόσο επηρεάζει το κλίμα αβεβαιότητας τον κλάδο κάνοντας λόγο για την ανάγκη επίδειξης προσαρμοστικότητας.

«Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ». Όπως τόνισε, το ζητούμενο σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας δεν είναι μόνο το απόλυτο μέγεθος των αφίξεων, αλλά η θέση της Ελλάδας απέναντι στον ανταγωνισμό. «Αν η πίτα μικρύνει, να είμαστε η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό.

«Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει τώρα ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του τουρισμού αυτή τη χρονιά», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας παράλληλα ότι, αν επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα μπορεί να δει νέο κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής από τις παραδοσιακές αγορές της.

Αναφερόμενος στη συζήτηση περί υπέρ τουρισμού» τόνισε ότι η Ελλάδα είναι «διαφορετική ρότα από άλλες χώρες αλλά προϋποθέτει δράσεις και μακροπρόθεσμα σχέδιο»

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε να σημαντικό το χωροταξικό και τόνισε ότι « είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε παρατηρήσεις για να κρατάνε ισορροπίες μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

«Δε συμφωνώ με τον όρο φέρουσα ικανότητα» συμπλήρωσε . «Δεν είναι στατική έννοια αλλά υπάρχουν και περιοχές που πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι» συμπλήρωσε.

Η νέα πρόεδρος

Από την πλευρά της στην πρώτη της ομιλία η Αγάπη Σμπώκου ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) περιέγραψε τους επτά άξονες προτεραιοτήτων που προτείνει.

Μεταξύ άλλων η νέα προεδρία εστίασε στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στο ανθρώπινο δυναμικό και στη. προσέλκυση ταλέντων και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο , τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των προορισμών και της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.

Σε σχέση με τη προστασία του περιβάλλοντος και το νέο χωροταξικό χαρακτήρισε ως θετικό το βήμα που γίνεται με το νέο σχέδιο στέλνοντας μήνυμα δημιουργικού διαλόγου με την πολιτεία στο πλαίσιο της διαβούλευσης.